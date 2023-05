PSG-doelman Sergio Rico met onbekend hoofdletsel opgenomen na ongeval met paard

Sergio Rico, de reservekeeper van Paris Saint-Germain, is zondag in het Spaanse Sevilla met hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis. Hij raakte betrokken bij een ongeval met een paard, waarover verschillende scenario's rondgaan in de Spaanse media.

Het Spaanse persbureau EFE bericht dat Rico in het dorp El Rocío is een paard gevallen is en daarbij onbekend hoofdletsel opgelopen heeft. De krant AS beschikt echter over andere informatie: "Mensen uit de omgeving van de speler houden vol dat de doelman in El Rocío was en in de nek werd geraakt door een weggelopen paard, wat het trauma veroorzaakte", zo valt te lezen.

Rico zat zaterdag nog op de bank toen PSG in Straatsburg beslag legde op de Franse landstitel door met 1-1 gelijk te spelen. De selectie kreeg zondag een vrije dag, die hij besloot in Sevilla door te brengen. Zijn teamgenoot Neymar benut zijn vrije zondag om als toeschouwer aanwezig te zijn bij de Formule 1-grand prix van Monaco.

De media zijn het wel eens over het vervolg van het ongeval: Rico is overgebracht naar de eerste hulp van het Virgen del Rocío-ziekenhuis in Sevilla. Daar wordt hij in de woorden van AS "ter observatie opgenomen in afwachting van de relevante tests door het medische personeel." Zijn voormalige werkgever, Sevilla, stuurde op Twitter een beterschapswens aan Rico.