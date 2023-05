'PSV wil Feyenoord aftroeven en doet op korte termijn miljoenenbod'

Zodra PSV zeker is van de tweede plaats in de Eredivisie, leggen de Eindhovenaren een bod op Ricardo Pepi (20) neer bij FC Augsburg. Dat schrijft cluwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdagavond. De Amerikaanse spits maakt dit seizoen indruk bij het gedegradeerde FC Groningen en staat naar verluidt ook in de belangstelling van Feyenoord.

Als PSV komende zondag in eigen huis wint van sc Heerenveen, dan kan de tweede plaats de ploeg van Ruud van Nistelrooij niet meer ontgaan. Daarmee zouden de Eindhovenaren zich ook direct plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Volgens de lokale krant zou dat het startsein betekenen voor een serieuze poging om Pepi los te weken van zijn Duitse werkgever.

Elfrink weet bovendien te melden dat Augsburg "zeker nog zo'n tien à elf miljoen euro" zou verlangen voor Pepi, waarvoor de club in januari 2022 nog ruim 16 miljoen neertelde. "De verwachting is niet dat PSV direct zo'n bod gaat doen, maar eerst gaat proberen om hem voor miljoenen minder aan te trekken", schrijft Elfrink.

Met het mogelijk binnenhalen van Pepi troeft PSV landskampioen Feyenoord af. De Rotterdammers spraken naar verluidt al met Augsburg over Pepi, maar zijn volgens Elfrink "iets terughoudender dan PSV, afgaand op geluiden rondom de speler." Bovendien lijkt ook Pepi zelf wel oren te hebben naar een stap naar Eindhoven. "Pepi zelf staat open voor PSV en ziet in het Philips Stadion een goede kans om zich door te ontwikkelen."