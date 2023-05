Feyenoord-rappers sneren naar Ajax: ‘Daar zingen ze alleen als ze winnen’

Feyenoord heeft een hiphop-nummer uitgebracht om het aanstaande kampioenschap te vieren. De Rotterdammers hebben een blik bekende rappers opengetrokken en die allemaal op één nummer gezet om de titel te bekronen met een nummer. Hierin laat onder anderen Kevin zijn rapkunsten horen, hij heeft het ook even over aartsrivaal Ajax: "Daar bij the other side zingen ze alleen als ze winnen" zegt de Rotterdammers in het nummer. In de FCUpdate Podcast gaan hoofdredacteur Dominic Mostert en host Stan Timmerman in op het nummer.