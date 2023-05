Ronaldo baart weer opzien met opvallende uitspraken over competitie in Saudi-Arabië

Cristiano Ronaldo heeft weer eens van zich laten horen in Saudi-Arabië. Dit keer deed de Portugees dat in de positieve zin van het woord. Ronaldo was trefzeker voor zijn club Al-Nassr en stond na afloop de pers te woord. Daar kon hij het niet laten om enkele opvallende uitspraken te doen over de Saudi Professional League.

"We worden steeds sterker en onze competitie zal de komende jaren alleen maar beter worden. Stap voor stap zal deze competitie bij de beste vijf van de wereld horen. Maar daar is tijd voor nodig en ook sterspelers en een goede infrastructuur. Ik geloof dat dit land een geweldige potentie heeft, er wonen hier fantastische mensen", liet Ronaldo optekenen in gesprek met SSC, een televisiezender in Saudi-Arabië.

Artikel gaat verder onder video

Ronaldo was dinsdagavond weer eens belangrijk voor zijn club Al-Nassr. De aanvaller was met een fraai doelpunt mede verantwoordelijk voor de 3-2 overwinning in de topper tegen concurrent Al Shabab. De Portugese superster verrichtte na zijn treffer de Sujud: de buiging die moslims maken bij het bidden. De opvallende doelpuntenviering van Ronaldo leidde vooral onder moslims wereldwijd tot lof.

The crowd 🔈

The stadium 🔥

This is another Ronaldo’s moment 🤩 pic.twitter.com/mi3X9WLvix — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 23, 2023