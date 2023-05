'Schoonmaak bij Fortuna Sittard gaat beginnen: Yilmaz en Velázquez vertrekken'

Fortuna Sittard gaat na dit seizoen vermoedelijk niet verder met coach Julio Velázquez (41). De Spaanse coach werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Sjors Ultee, presteerde sindsdien aardig met de Limburgse club en handhaafde zich uiteindelijk eenvoudig in de Eredivisie. Toch scheiden na dit seizoen de wegen met de oefenmeester én topschutter Burak Yilmaz.

Dat melden De Limburger en 1Limburg donderdagmiddag althans, op basis van bronnen binnen de club. Mogelijk speelt ook het gedrag van de coach een rol in het besluit: Velázquez liet zich meermaals té emotioneel uit en werd daarop ook aangesproken door de clubleiding van de Limburgers. Hoewel hij wel enigszins beterschap toonde in zijn gedrag, werd hij nooit helemaal de rust zelve langs de lijn bij Fortuna Sittard. Dat de oefenmeester overigens na een korte periode alweer moet vertrekken is niet nieuw: eerder gebeurde dat ook bij onder meer Deportivo Alavés, Marítimo en Udinese.



Velázquez had overigens ook geen gemakkelijk seizoen bij Fortuna Sittard. Het was zeer onrustig rondom Burak Yilmaz, een deel van de salarissen kon niet worden betaald, er was onvrede bij de achterban en er was ook veel kritiek op zijn voorkomen. Desondanks behaalde hij met Fortuna Sittard redelijke prestaties in de Eredivisie, waar het vermoedelijk op een dertiende plaats eindigt. In de laatste speelronde kan het overigens nog wel een plekje stijgen of dalen.



Na het duel wordt het besluit vermoedelijk gecommuniceerd. "Als hij dan zelf verklaart het na een zwaar jaar voor gezien te houden bij de eredivisionist, kan worden gecommuniceerd dat beide partijen in onderling overleg hebben besloten zijn aflopende contract niet te verlengen", schrijft De Limburger. Zijn gebrekkige Engels en dus matige interviews, was ook een punt van ontevredenheid. "Dan was er nog het voetbal zelf, misschien wel de belangrijkste reden voor Fortuna om niet met hem verder te willen gaan. Het binnen harken van het benodigde aantal punten ging gepaard met een manier van spelen waaraan smaak noch kraak zat."

Artikel gaat verder onder video

Schoonmaak Fortuna Sittard

De coach is niet de enige vertrekker, vermoedelijk komt er een grote schoonmaak in de zomer bij Fortuna Sittard. Niet in de laatste plaats omdat de club van een aantal hoge salarissen af moet. Burak Yilmaz gaat zeker weg, terwijl de club een flink aantal huurlingen heeft dat terugkeert. De verbintenissen van Iva Pinto, Roel Janssen en George Cox lopen verder af, terwijl het aanblijven van grootverdieners Dimitrios Siovas en Oguzhan Özyakup ook zeer onzeker is. Hoe ziet Fortuna Sittard er komend seizoen uit?

Het aanstaande vertrek van Yilmaz werd door technisch manager Sjoerd Ars inmiddels bevestigd. "We zijn met elkaar in gesprek over zijn situatie. Maar Burak heeft nu besloten dat hij geen tweede jaar als speler wil ingaan", zei hij bij Voetbal International. Het nieuws rondom de coach wilde hij desgevraagd nog niet bevestigen, maar dat van Yilmaz wel. De kans is klein dat hij in Limburg blijft. "In de gesprekken is dat wel duidelijk geworden. Hij wil zich gaan focussen op het trainerschap."