Seedorf schrijft open brief en pleit voor harde maatregelen: 'Puntenaftrek'

Clarence Seedorf vindt dat er veel harder ingegrepen moet worden tegen het racisme in de voetballerij. In een open brief in het Engels medium The Athletic pleit hij voor zwaardere maatregelen, naar aanleiding van het incident rond Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior.

Seedorf komt tot de conclusie dat geldboetes slechts gedeeltelijk werken om racistisch gedrag van voetbalsupporters te voorkomen. “Als clubs of landen puntenaftrek krijgen, waardoor ze een EK of WK mislopen of degraderen. Dát heeft veel meer impact. Op dit moment worden er alleen punten afgetrokken bij het overtreden van de financiële regels, maar dit is veel belangrijker.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de voormalig middenvelder is er al jarenlang te weinig gebeurd rond dit thema in de voetballerij en moet er hard worden ingegrepen. “Racisme is overal aanwezig in de voetballerij”, stelt Seedorf, die met zijn open brief ook de aanvaller van Real Madrid wil ondersteunen. “Hij moet weten dat hij niet alleen staat in zijn gevecht tegen racisme, maar dit is een strijd van de hele voetbalgemeenschap.”

Lees ook: Gerechtigheid: Vinícius Júnior vrijgesproken na rood, harde sanctie voor Valencia

Naast de puntenaftrek kan ook het inzetten van technologie helpen om racisme uit te bannen, om zo de daders eerder te kunnen opsporen en op die manier de misdragers aan te pakken. “Maar met de spandoeken van ‘Respect’ en ‘No racism’ gaan we het probleem niet oplossen. Dat is niet de enige oplossing voor dit maatschappelijke probleem.”