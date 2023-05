Gerechtigheid: Vinícius Júnior vrijgesproken na rood, harde sanctie voor Valencia

Vinícius Júnior is door de Spaanse voetbalbond vrijgesproken na zijn veelbesproken rode kaart tegen Valencia. Nadat hij meermaals racistisch bejegend was door de fans van de thuisclub, liet hij zich in een opstootje gaan met een slaande beweging. Er is besloten dat die rode prent de aanvaller geen schorsing oplevert.

Dat heeft de Spaanse voetbalbond bekend gemaakt. Er was veel te doen over de rode kaart van Vinícius Júnior, die door de rode kaart dubbel slachtoffer werd van de trieste situatie zondagavond. Omdat het RFEF-competitiecomité, dat de rode kaarten moet beoordelen, vond dat racisme aan het adres van de Braziliaan bewezen kon worden verklaard, werd de zaak regen de aanvaller logischerwijs ingetrokken.

Vinícius Júnior kreeg diverse steunbetuigingen, ook dinsdagavond van ploeggenoot Raphinha, die in dienst is bij FC Barcelona. Bij een wissel toonde hij een shirt tegen Real Valladolid met letters met daarbij onder meer de naam van de speler in dienst van de eeuwige rivaal. Ook vanuit andere hoeken kwam een harde veroordeling van het gedrag van een gedeelte van de aanhang van Valencia, die zich racistisch misdroegen.

Harde sancties Valencia

Waar de aanvaller van Real Madrid werd vrijgesproken, is Valencia wel hard gestraft voor het schandalige verbale geweld van de eigen achterban. De club moet het de komende vijf duels doen zonder een gedeelte van het publiek, waarin de racistische uitingen werden gepleegd. Ook is er een boete van 45.000 euro opgelegd. Mogelijk gaat de laagvlieger van La Liga die schade nog verhalen op de eigen achterban.

