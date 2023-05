'Signalen stapelen zich op: dit is volgend seizoen de trainer van Ajax'

John Heitinga lijkt te rekenen op een langer verblijf bij Ajax. Clubwatcher Mike Verweij meldt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf dat Heitinga al bezig is met volgend seizoen. Eerder noemde de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat hem al de topkandidaat om volgend seizoen de trainer van Ajax te zijn.

"Hij is heel erg bezig met het volgende seizoen. Hij is oefenwedstrijden aan het plannen, is bezig met de compositie van het elftal en is bezig met spelers", somt Verweij op. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze toch met hem doorgaan." Onder Heitinga werd Ajax op teleurstellende wijze uitgeschakeld in de Europa League, werd de finale van de KNVB Beker verloren en moet de club nog vechten om de derde plek te behouden. Desondanks lijkt Ajax dus nog vertrouwen in hem te hebben.



Valentijn Driessen vindt dat Ajax in dat geval met duidelijkheid moet komen. "Dan breng je dat toch naar buiten, dan zit die jongen veel lekkerder. Nu wordt Heitinga aan alle kanten beschadigd." Verweij zou het in ieder geval begrijpen als Heitinga aanblijft. "Het. zou krankzinnig zijn om hem na afloop van de competitie weg te sturen. Dan komt hij nooit meer ergens als hoofdtrainer aan de bak. Het alternatief zou moeten zijn dat hij assistent wordt onder een buitenlandse trainer, maar dan moet hij daar zelf ook voor open staan."

