Slot: 'Ik zou mijn dochter liever niet hoeven waarschuwen voor allerlei verschrikkelijke dingen'

Arne Slot kijkt niet op van de veiligheidsmaatregelen die werden genomen voorafgaand aan Excelsior - Feyenoord. De gemeente had diverse zeecontainers rond het stadion geplaatst. Supporters die de wedstrijd bezochten, moesten eerst door de ring van zeecontainers en moesten tweemaal hun ticket en legitimatiebewijs tonen.

"In die wereld leven we toch tegenwoordig?", reageerde Slot tijdens de persconferentie op een vraag over de maatregel, die in 2017 ook werd doorgevoerd. Toen kon Feyenoord kampioen worden op bezoek bij Excelsior, dat was nu niet het geval. "Ik zou ook ontzettend graag willen dat mijn dochter naar een festival en ik niet hoef te waarschuwen voor allerlei verschrikkelijke dingen die in drankjes gegooid kunnen worden. En dat je niet meer op elke hoek van de straat drugs kan kopen. Maar in die tijd leven we niet meer."

Slot sprak vorige maand, na de ontspoorde Klassieker, ook al zijn zorgen uit. "Je zou willen dat je de samenleving vijftien, twintig jaar kon terugspoelen qua hoe we met elkaar omgaan, maar dat is helaas niet mogelijk", zei hij toen. Cynisch voegde hij toe: "Ik ben blij dat er niets meer gegooid mag worden. Nu kan ik mijn dochter van zestien veilig naar alle festivals sturen." Slot vertelde toen een anekdote. "Ik reed naar huis na Sparta-uit en er was een verkeersregelaar bij een wegafsluiting, maar een meneer wilde doorrijden. Die man stapte uit en begon te vechten. Ik zie wel verharding in de maatschappij."