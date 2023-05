Stijn van Gassel werd dit seizoen verkozen tot Speler van het Jaar bij Excelsior, maar is in de laatste wedstrijd van het seizoen op pijnlijke wijze in de fout gegaan. De keeper stompte de bal in eigen doel na een uitdraaiende corner van FC Volendam.

Stijn van Gassel stompt de bal in eigen goal... 😳#volexc pic.twitter.com/iZKsDrJRMf — ESPN NL (@ESPNnl) May 28, 2023