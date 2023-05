Tops en Flops: Ajacieden maken om verschillende redenen slechte beurt, Noppert werkt mee aan prachtig moment

Het zit erop. Zondag stond de laatste speelronde van de Eredivisie op het programma. Feyenoord kroonde zich twee weken geleden al tot kampioen van Nederland, maar de strijd om plek twee lag nog open. Ajax zette zichzelf op bezoek bij FC Twente echter voor de zoveelste keer dit seizoen voor schut, terwijl PSV zegevierde bij AZ en het ticket voor de voorronde van de Champions League veiligstelde. SC Cambuur is gedegradeerd, maar boekte nog wel een fraaie overwinning. FC Groningen verloor voor de tweede keer op rij met dikke cijfers. FCUpdate.nl blikt aan de hand van de Tops en Flops terug op de laatste speelronde van de Eredivisie.

Tops

Simons toont klasse in Alkmaar en verovert topscorerstitel

PSV wist in een zeer onrustige week te winnen van AZ, waardoor deelname aan de voorronde van de Champions League werd veiliggesteld. De woorden van dank mogen in Eindhoven uitgaan naar Xavi Simons, die voor de zoveelste keer dit seizoen een wedstrijd naar zijn hand zette. De aanvaller schoot PSV in de tweede helft op voorsprong, waarna hij in extremis de winnende treffer maakte (1-2). Simons is daardoor gedeeld topscorer geworden met FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas, die één keer trefzeker was tegen FC Emmen. Allebei kwamen ze dit seizoen tot negentien doelpunten.

Brama kon zich geen beter afscheid voorstellen

Wout Brama speelde zondagmiddag zijn allerlaatste wedstrijd in de Eredivisie. De 36-jarige voetballer mocht bij een 3-1 voorsprong een paar minuten voor tijd invallen en kreeg een staande ovatie in de Grolsch Veste. Na afloop van het duel tegen de Amsterdammers werd de routinier door technisch directeur Jan Streuer in het zonnetje gezet. Het publiek bleef massaal aanwezig op de tribunes om het clubicoon van FC Twente op een mooie manier uit te zwaaien. Brama had zich – mede door de knappe overwinning op Ajax – geen beter afscheid kunnen wensen

Toch nog raak voor Uldrikis

Het was niet het seizoen van Roberts Uldrikis. De boomlange spits van SC Cambuur leek het scoren verleerd, raakte zijn aanvoerdersband kwijt, belandde op de bank en dreigde zonder ook maar één doelpunt te hebben gemaakt de zomerstop in te gaan. In de laatste speelronde was het toch eindelijk raak voor de Let, die een van de vier doelpunten tegen RKC Waalwijk maakte. Volgend seizoen komt hij - tenzij hij vertrekt - met Cambuur uit in de Keuken Kampioen Divisie en krijgt hij een kans om te bewijzen dat zijn doelpunt op de laatste speeldag in de Eredivisie geen incident was.

Prachtig moment in Heerenveen

Het mooiste moment van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Go Ahead Eagles vond in de slotfase plaats. Andries Noppert verliet het veld en werd vervangen door Jan Bekkema, die daarmee zijn officiële debuut voor de Friese club maakte. De 27-jarige keeper staat al jaren op de loonlijst in Heerenveen en verlengde onlangs zijn contract met een jaar. Ondanks dat hij tot zondag nog geen enkele officiële minuut in het eerste elftal speelde, wordt Bekkema in het Abe Lenstra Stadion als gewaardeerde kracht. Noppert, die wel ervaring heeft met tweede of derde viool spelen, gunde zijn 'fantastische collega' het debuut met alle liefde.

Prachtig moment: Jan Bekkema debuteert voor SC Heerenveen. Andries Noppert schiet de bal uit, zodat Bekkema na zeven jaar bij de eerste selectie zijn debuut kan maken voor zijn club. pic.twitter.com/LqDkzW1inW — Sander de Vries (@SanderVries_LC) May 28, 2023

Flops

Slechte beurt van Álvarez (en Berghuis)

Edson Álvarez was dit seizoen één van de sterkhouders bij het tegenvallende Ajax, maar speelde op bezoek bij FC Twente een van zijn minste wedstrijden namens de Amsterdammers. De verdedigende middenvelder zakte door de ondergrens, want de Mexicaan was naast zijn slechte spel ook direct betrokken bij de tegengoals die de ploeg van John Heitinga incasseerde. Álvarez lijkt na dit seizoen te gaan vertrekken naar Borussia Dortmund, dat erg geïnteresseerd is in hem. Voor de middenvelder van Ajax is het te hopen dat de Duitse club zondagmiddag niet op de tribune heeft gezeten. Steven Berghuis speelde na afloop van het duel een negatieve hoofdrol. De aanvaller haalde bij het instappen van de spelersbus uit naar een supporter, die volgens TC/Tubantia Ajax-spits Brian Brobbey racistisch zou hebben bejegend. Toen Berghuis dat hoorde, haalde de aanvaller direct uit richting de supporter. Dat had hij beter niet kunnen doen, vond hij ook zelf.

FC Groningen stapt op lelijke wijze uit de Eredivisie

In Groningen zal iedereen die de plaatselijke FC een warm hart toedraagt blij zijn dat het seizoen erop zit. De formatie van Dennis van der Ree ging vorig weekend met 6-0 ten onder bij Vitesse en verloor zondagmiddag in de eigen Euroborg op pijnlijke wijze van Sparta (0-5). Net als in Arnhem kreeg FC Groningen ook zondag een rode kaart. De gifbeker bleek nog niet helemaal leeg voor de formatie van Dennis van der Ree. De verschrikkelijke resultaten van de Trots van het Noorden hebben er door de zege van SC Cambuur zelfs voor gezorgd dat FC Groningen als hekkensluiter is geëindigd in de Eredivisie

Pijnlijke en kolderieke fout van Van Gassel

Stijn van Gassel werd een week geleden uitgeroepen tot Speler van het Jaar van Excelsior, maar zal de laatste wedstrijd van het seizoen het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. De 26-jarige goalie ging in de seizoensafsluiter tegen FC Volendam wel heel lelijk de fout in. Bij een Volendamse corner probeerde hij de bal weg te stompen, maar sloeg hij de bal per ongeluk in zijn eigen goal. Daarmee was de 26-jarige doelman die dit seizoen namens Excelsior alle Eredivisie-wedstrijden keepte medeverantwoordelijk voor de 3-2 nederlaag in Volendam.

Stijn van Gassel stompt de bal in eigen goal... 😳#volexc pic.twitter.com/iZKsDrJRMf — ESPN NL (@ESPNnl) May 28, 2023

Seizoen RKC eindigt in mineur

Het seizoen van RKC Waalwijk is als een nachtkaars uitgegaan. De zo bejubelde formatie van trainer Josep Oosting speelde op de laatste speeldag nog om een plek in de play-offs om een Europees ticket, maar gaf op bezoek bij SC Cambuur niet thuis. Sterker nog: de Waalwijkers gingen met liefst 4-0 onderuit tegen de degradant die dit seizoen heel moeizaam tot scoren kwam. Vorige week verloor RKC al met 5-0 bij FC Twente. Het is een klein smetje op het seizoen van een van de verrassingen van het seizoen, die met 41 punten toch knap negende is geëindigd.