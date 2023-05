Woeste Steven Berghuis haalt hard uit naar supporter buiten De Grolsch Veste

Ajax ging zondagmiddag in de laatste speelronde van de Eredivisie pijnlijk onderuit bij FC Twente (3-1). De Amsterdammers hadden nog een kleine kans om tweede te worden, maar mochten uiteindelijk van geluk spreken dat ze op de derde plek zijn geëindigd. Steven Berghuis maakte in de Grolsch Veste als invaller zijn opwachting, maar ook hij kon niet voorkomen dat het seizoen zeer teleurstellend werd afgesloten. Na afloop zaten de frustraties zichtbaar nog heel diep.

Wat er precies gebeurt en waarom Berghuis zo kwaad reageert, is op basis van onderstaande beelden van Voetbal Ultras niet direct te zien. Berghuis moest de competitiewedstrijden van Ajax tegen AZ, FC Groningen én FC Utrecht aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure en begon op bezoek bij FC Twente op de bank. De linkspoot maakte in de tweede helft zijn rentree en was dichtbij een treffer, maar ook hij kon dus niet voorkomen dat de Amsterdammers naar een pijnlijke nederlaag werden gespeeld.