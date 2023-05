Hélène Hendriks stelt Xavi Simons lastige vragen: 'Ik zie de perschef al nee schudden'

Eredivisie-topscorer Xavi Simons wilde kort na de gewonnen wedstrijd van PSV tegen AZ op de laatste speelronde niet ingaan op de gebeurtenissen rond het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. Hélène Hendriks hoefde daar niet over door te vragen, zo maakte hij duidelijk.

De Telegraaf schreef afgelopen dat Simons één van de spelers was die bij de clubleiding had geklaagd over Van Nistelrooij. Tegenover de camera's van ESPN wilde hij in gesprek met Hélène Hendriks na het duel in Alkmaar niet te diep ingaan op zijn vermeende rol: "Als ze mijn naam erin willen zetten, dan is dat hun ding." Hij herhaalde wel min of meer het statement dat hij na het vertrek van Van Nistelrooij via social media de wereld inslingerde.

Artikel gaat verder onder video

"Persoonlijk was het moeilijk voor mij. Ik had een goede band met de trainer en ben hem dankbaar voor wat hij voor mij heeft gedaan", hield Simons vol. Daarna wilde Hendriks toch dieper ingaan op de gang van zaken rond het vertrek van Van Nistelrooij ("Ik zie de perschef al nee schudden"), maar Simons hield de boot af. "Ik ben niet degene die nu uitleg moet geven. Ik hoef niets te zeggen, ik ben alleen een speler die zo goed mogelijk zijn werk moet doen."

Hendriks schakelde door naar een ander hot item in Eindhoven: waar speelt Simons volgend seizoen? "Ik ben net klaar met de wedstrijd", reageerde Simons lachend. "In de zomer heb ik gesprekken met de club. Daarbij is de nieuwe trainer wel een factor", beaamde hij een suggestie van Hendriks. "Maar er zijn veel factoren die de komende tijd gaan spelen. Ik heb vertrouwen in de club en de mensen om mij heen dat we uiteindelijk de juiste keuze gaan maken."