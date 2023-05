Telegraaf onthult: 'Deze PSV'ers stapten met onvrede over Van Nistelrooij naar de directie'

Twee van de zes spelers die recent tegenover de directie van PSV hun ongenoegen hebben laten blijken over trainer Ruud van Nistelrooij zijn met naam en toenaam genoemd door De Telegraaf. Volgens de krant, die ook het nieuws naar buiten bracht dát het gesprek plaatsvond, waren Xavi Simons en Luuk de Jong daar namelijk bij aanwezig.

Dat schrijft de krant dinsdag in een uitgebreid artikel over de stand van zaken in Eindhoven. Zondag bracht het al naar buiten dat in het gesprek, waarbij algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart namens de directie aanwezig waren, 'harde noten zijn gekraakt' over het functioneren van Van Nistelrooij. Zo zouden de spelers, toen nog niet bij naam genoemd, het niet eens zijn met een aantal tactische keuzes van de oefenmeester en de onrust in de technische staf.

Artikel gaat verder onder video

Twee dagen later onthult De Telegraaf dat Simons en De Jong behoorden tot het zestal dat hun beklag deed bij de directie. "De onvrede daarover die naar voren is gekomen uit het gesprek (...) kan niet zomaar terzijde worden geschoven", schrijft de krant bovendien. Intern zou besproken moeten worden of zowel de trainer als de directie in staat lijken te zijn om volgend seizoen wél serieus mee te doen om de landstitel. "Als die ruimte voor progressie onvoldoende is, moeten Van Nistelrooy, Stewart en Brands de conclusie trekken dat het niet in het belang van PSV is om op dezelfde voet door te gaan", klinkt het onheilspellend.

Van Nistelrooij trad afgelopen zomer aan als hoofdtrainer nadat hij eerder nog openlijk had getwijfeld of hij er klaar voor was om een topclub te leiden. De Telegraaf trekt paralellen met de situatie waarin Phillip Cocu zich eerder bevond in Eindhoven en ook die van Giovanni van Bronckhorst in zijn eerste seizoen bij Feyenoord. Ook zij begonnen "uiterst moeizaam" aan hun eerste klus als hoofdtrainer, signaleert de krant, "met nog veel slechtere resultaten dan Van Nistelrooij dit seizoen, en zelfs begeleiding door een ervaren mentor in de personen van Guus Hiddink en Dick Advocaat."