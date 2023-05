Ontroerende beelden van afscheid Wout Brama bij FC Twente

Wout Brama heeft zondagmiddag een groots afscheid gekregen bij FC Twente. De 36-jarige middenvelder kondigde deze week zijn afscheid als voetballer aan en speelde tegen Ajax (3-1 zege) zijn laatste wedstrijd.

Alle supporters bleven in het stadion om het afscheid mee te maken. Brama werd op het veld toegesproken door directeur Jan Streuer. De tweejarige dochter van Brama kwam het veld op en gaf hem een knuffel, terwijl zijn medespelers hem 'jonasten'.

Artikel gaat verder onder video

"Beste Wout, je hebt besloten om je carrière te beëindigen. We weten hoe moeilijk dat voor je is, want je had graag nog twee of drie jaar doorgespeeld. Maar uiteindelijk is het een verstandig besluit", zei Streuer. "Je bent hier gekomen als negenjarige, kwam met achttien jaar in het eerste elftal, en hebt daarna alles gewonnen wat je kon winnen. Je bent landskampioen geworden, won de beker en de Johan Cruijff Schaal. Je hebt driemaal in het Nederlands elftal gespeeld en meer dan driehonderd wedstrijden in het eerste elftal gespeeld."

"Je hebt een geweldige carrière gehad, ongelooflijk. Als club willen we je daarvoor bedanken. Je hebt de mensen ontzettend veel gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer gaat komen. Je hebt weleens bij mij aangegeven technisch directeur te willen worden. Dat gaat absoluut gebeuren, denk ik. Veel succes en plezier in je verdere carrière. Je was geweldig voor de club. Voor mij ben jij mister FC Twente."

"Nou, daar sta je dan", zei Brama zelf. "Met een mix van emoties kan ik niets anders zeggen dan dankjewel. Dankjewel voor alle jaren dat ik voor deze mooie club heb mogen spelen. Sinds 2005 in het rode shirt, het heeft mij heel veel gegeven. Ik ben megadankbaar dat ik het heb meegemaakt." De middenvelder bedankte zijn medespelers, de clubmedewerkers, zijn familie, zijn kinderen, zijn vrouw en de supporters.