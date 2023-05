Inspiratieloos Ajax voorrondes Europa League in: Cerny doet oude club pijn

Een uiterst zwak Ajax is zondagmiddag op alle fronten afgetroefd door FC Twente, waardoor de Amsterdammers als derde zijn geëindigd in de Eredivisie: 3-1. Dat houdt in dat Ajax na de zomer de voorrondes van de Europa League in zal gaan. FC Twente heeft door de overtuigende overwinning geen duel in de eigen Grolsch Veste verloren in dit Eredivisie-seizoen.

Er stond voor Ajax ontzettend veel op het spel in Enschede, terwijl FC Twente al uitgespeeld was. De Tukkers gaan de play-offs om Europees voetbal in en trof met Ajax een ploeg dat nog vol voor de tweede plek in de Eredivisie aan het strijden was. Opvallend genoeg was in het begin van de wedstrijd in de Grolsch Veste het tegenovergestelde zichtbaar.

FC Twente troefde Ajax vanaf het eerste moment op alle fronten af. De Tukkers legden er meer strijd en energie in, wat dan ook leek te gaan resulteren in de openingstreffer. Dat gebeurde niet, want het vizier stond voorin bij de formatie van Ron Jans nog niet op scherp. Michael Sadilek was het meest dicht bij de openingstreffer, maar zijn poging spatte uiteen op de lat.

Ajax kwam nauwelijks aan voetballen toe in de Grolsch Veste, mede door fouten in de defensie van de ongelukkig spelende doelman Geronimo Rulli, maar kwam volledig tegen de verhouding in wel op voorsprong. Dusan Tadic schoot na een goede aanval op zeer fraaie wijze raak en liet de Grolsch Veste even stilvallen.

De ploeg van trainer John Heitinga – waarvan het nog maar onzeker is waar hij volgend seizoen werkzaam zal zijn – kwam vervolgens iets beter in de wedstrijd, maar gaf dit vervolgens na de rust uit handen. Dat deed Ajax op zeer knullige wijze. De Amsterdammers mochten de aftrap nemen, maar kregen het voor elkaar om twintig seconden later een tegentreffer te incasseren. Het was Manfred Ugalde die optimaal profiteerde van een fout van Edson Alvárez: 1-1.

Het werd vervolgens nog erger voor Ajax, dat precies op dezelfde zwakke manier aan de tweede helft begon als in het eerste bedrijf. Uit een perfect aangesneden vrije trap van oud-Ajacied Vaclav Cerny was het de Spaanse centrale verdediger Julio Pleguezuelo die uitstekend raak wist te koppen. In vijf minuten wist FC Twente de hele wedstrijd om te draaien.

Na die goal ging de Twentse storm even liggen, waarna de wedstrijd wat doodbloedde. Ajax kreeg weer iets meer controle over de wedstrijd, maar kwam nauwelijks tot grote mogelijkheden. John Heitinga wisselde nog aanvallend met het inbrengen van Lorenzo Lucca en Steven Berghuis, maar kreeg kort daarna de deksel op de neus.

FC Twente gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd namelijk in het slot. Oud-Ajacied Cerny kreeg alle ruimte van Devyne Rensch – die in plaats van vooruit te verdedigen achteruit liep – en wist wel hoe hij daarmee om moest gaan. Met een keiharde uithaal schoot de Tsjech zijn FC Twente op een 3-1 voorsprong in de Grolsch Veste.

Dat was direct ook de eindstand in de Grolsch Veste, waar FC Twente dit Eredivisie-seizoen géén wedstrijd heeft verloren. Ook Ajax heeft nu kennis gemaakt met de krachten van de Tukkers in eigen huis, waardoor de Amsterdammers de voorrondes van de Europa League in moeten gaan.