El Ahmadi ziet opvolger voor Slot in Eredivisie: ‘Hij kan in de absolute top van Nederland werken’

Karim El Ahmadi denkt dat Joseph Oosting een goede opvolger van Arne Slot zou zijn bij Feyenoord, geeft hij aan in Voetbalpraat op ESPN. De voormalig middenvelder is onder de indruk van wat de oefenmeester laat zien bij FC Twente en denkt dat hij dat ook op een niveau hoger kan.

“Ik vind dat wel echt een goede trainer”, begint El Ahmadi in Voetbalpraat. “Ook wat hij heeft neergezet bij FC Twente. Iedereen weet wat hij moet doen. Hij weet waar de poppetjes allemaal moeten staan. Ik denk dat hij wel iemand is die in de absolute top in Nederland kan werken.”

Artikel gaat verder onder video

De suggestie dat één seizoen in de subtop te kort is als voorbereiding voor een stap naar de top, wil de oud-speler van FC Twente en Feyenoord niet in mee. “Hij heeft het nu toch ook heel goed gedaan bij FC Twente met niet eens het beste materiaal. Ik vind hem wel echt een goede trainer, maar ik denk dat Arnold Bruggink (technisch directeur van FC Twente, red.) hem niet laat gaan”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lutsharel Geertruida pakt de microfoon en kijkt plots bezorgd naar het publiek

"Hey, hallo, hallo", roept de aanvoerder van Feyenoord plots tijdens de huldiging na de bekerwinst.