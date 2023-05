Laatste overgeblevene van kampioensteam in 2010 beëindigt zijn carrière bij FC Twente

Wout Brama zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière bij FC Twente. De aanvoerder van de Tukkers kan zondag de vierhonderd duels voor de Enschedeërs aantikken en won met de club een landstitel en vele andere prijzen. De middenvelder speelde naast FC Twente ook nog voor PEC Zwolle, FC Utrecht en in Australië voor Central Coast.

Brama keerde in 2018 terug bij FC Twente toen het net was gedegradeerd naar het tweede niveau van Nederland. De middenvelder pakte met de club alle prijzen die het maar kon winnen. De landstitel, de KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal en het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie.

“Het is mooi geweest”, geeft Brama aan op de clubsite. “Ik heb er nog veel plezier in, speel in een leuk team, voetbal voor de club waar ik het liefste voor speel, maar mijn rol wordt komend seizoen steeds marginaler. Tijdens de gesprekken is de club daarin heel helder naar mij geweest. Vorige week heb ik voor mezelf de beslissing genomen.”

Brama had een plan uitgestippeld bij zijn terugkomst in 2018. “Ik wist dat het einde van mijn voetbalcarrière eraan zat te komen. Toen ik in 2018 uit Australië terugkwam was mijn idee om nog twee seizoenen bij FC Twente te voetballen. Inmiddels ben ik bezig aan mijn vijfde jaar. Het is mooier geworden dan ik voor mijn terugkeer had kunnen denken. Het is niet makkelijk om te stoppen met voetballen als dat je passie is, maar ik kijk er ook wel weer naar uit om andere dingen te doen.”