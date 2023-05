Erik ten Hag kan CL-ticket veiligstellen én derde plaats overnemen met Manchester United

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 25 mei.

Wedstrijden

Manchester United - Chelsea (21.00 uur)

Erik ten Hag staat op het punt om zich met Manchester United te verzekeren van deelname aan de Champions League. De huidige nummer vier van de Premier League heeft nog een puntje nodig om Liverpool definitief onder zich te houden en stijgt met een overwinning zelfs naar de derde plaats. Dat moet vanavond gaan gebeuren op Old Trafford, waar het dolende Chelsea op bezoek komt. De grootmacht uit Londen gaat het seizoen zelfs afsluiten in het rechterrijtje. Om de fans toch nog iets te juichen te geven, zal manager Frank Lampard willen winnen in Manchester.

Voetbal op tv

19.30 uur Mallorca - Valencia, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

21.00 uur Manchester United - Chelsea, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

21.30 uur Osasuna - Athletic Club, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga