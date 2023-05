Bittere strijd om plek twee tussen PSV en Ajax nadert definitieve conclusie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 21 mei.

Wedstrijden

Club Brugge - Antwerp (13.30 uur)

De titelstrijd in de Jupiler Pro League gaat richting de climax. Mark van Bommel is uitstekend begonnen aan de finaleronde van de competitie en bezet met Antwerp de eerste plaats. Het verschil met Union Sint-Gillis is echter maar een puntje en dus kan iedere misstap cruciaal zijn. Antwerp moet op bezoek bij het kwakkelende Club Brugge, de club van Noa Lang en Bjorn Meijer. De uittredend kampioen weet al dat het vierde is en kan dus vrijuit voetballen in het eigen Jan Breydel Stadion. Dat zal Van Bommel zijn manschappen hebben meegegeven.

FC Emmen - Feyenoord (14.30 uur)

Feyenoord begint in Drenthe aan zijn korte ereronde als kampioen van Nederland. De ploeg van trainer Arne Slot zal er echter alles aan doen om drie punten te pakken. De Rotterdammers kunnen hun record aantal punten in een seizoen namelijk nog verbreken. Emmen heeft totaal andere zorgen en moet via een stunt tegen de kampioen ervoor zorgen dat het niet naar de nacompetitie hoeft. Daarin wachten namelijk zes gretige clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Emmen bezet momenteel de zestiende plek, maar Excelsior heeft slechts een puntje meer.

PSV - sc Heerenveen (14.30 uur)

In Eindhoven kan PSV zich tegen sc Heerenveen verzekeren van de tweede plaats en dus de voorronde van de Champions League. De manschappen van trainer Ruud van Nistelrooij hebben vijf punten meer dan Ajax, maar zullen de beslissing niet willen uitstellen tot de laatste speeldag. Heerenveen kan de punten ook nog goed gebruiken met het oog op de play-offs voor Europees voetbal. In die strijd geldt RKC Waalwijk als gevaarlijke concurrent. De Brabanders hebben slechts een puntje minder en zullen stiekem juichen voor hun provinciegenoot uit De Lichtstad.

Ajax - FC Utrecht (14.30 uur)

Ajax moet in de altijd beladen wedstrijd tegen FC Utrecht het hoofd koel zien te houden. De Amsterdammers kunnen nog over PSV heen, al is het gat met die club al vijf punten. Daarnaast doet Ajax er goed aan om de derde plek in handen te houden. AZ blijft namelijk loeren en volgt de ploeg van John Heitinga op twee punten. Om het teleurstellende seizoen niet nog donkerder te laten worden, zal Ajax de laatste wedstrijd voor eigen publiek goed willen afsluiten. En de altijd kritische aanhang in de Johan Cruijff ArenA neemt enkel genoegen met drie punten.

Voetbal op tv

13.30 uur Club Brugge - Antwerp, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Jupiler Pro League

13.30 uur 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

13.30 uur Fortuna Düsseldorf - Hannover 96, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

13.30 uur Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

14.30 uur FC Emmen - Feyenoord, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur PSV - sc Heerenveen, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur Ajax - FC Utrecht, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur NEC - AZ, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur RKC Waalwijk - FC Twente, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur Sparta Rotterdam - SC Cambuur, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur Go Ahead Eagles - FC Volendam, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur Excelsior - Fortuna Sittard, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur Vitesse - FC Groningen, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

14.30 uur West Ham United - Leeds United, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

15.00 uur Brighton & Hove Albion - Southampton, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

15.00 uur OGC Nice - Toulouse FC, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Ligue 1

15.30 uur 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

16.15 uur Atlético Madrid - CA Osasuna, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

17.00 uur Manchester City - Chelsea, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

17.05 uur FC Lorient - RC Lens, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Ligue 1

17.30 uur FC Augsburg - Borussia Dortmund, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

18.00 uur Napoli - Internazionale, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Serie A

18.30 uur Valencia CF - Real Madrid, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

18.30 uur KRC Genk - Union Sint-Gillis, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Jupiler Pro League

19.30 uur Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

20.45 uur AJ Auxerre - Paris Saint-Germain, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Ligue 1

21.00 uur Sevilla - Real Betis, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

21.30 uur Sporting CP - Benfica, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Primeira Liga