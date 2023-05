Strijd om plek drie onbeslist: Ajax en AZ houden elkaar in evenwicht in vermakelijk duel

De strijd om plek drie in de Eredivisie blijft onbeslist. Zaterdagavond konden zowel Ajax als AZ hele goede zaken doen om de plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op Europa League-kwalificatie, maar een vermakelijk duel eindigde zoals hij begon: 0-0.

De strijd om plek drie kon zaterdagavond min of meer beslist worden. Bij een overwinning van Ajax wordt het voor AZ een hele moeilijke opgave om nog over de Amsterdammers heen te klimmen in het restant van de competitie. Bij een nederlaag voor de ploeg van John Heitinga zakt Ajax naar de vierde plek en komt de Conference League heel dichtbij. De belangen waren dus heel groot in dit duel in de Johan Cruijff Arena.

Aan spanning bij de 22 voetballers die aan de aftrap stonden, was weinig te merken. De wedstrijd begon erg aantrekkelijk en beide ploegen hadden in de eerste twintig minuten al minimaal één goal kunnen maken. Eerst was het AZ dat via Tijjani Reijnders, die na een geweldige steekpass van Yuki Sugawara een-op-een kwam met Geronimo Rulli, de score had kunnen openen. De Ajax-doelman was echter de baas en voorkwam de openingstreffer. Nauwelijks een minuut later raakte Steven Bergwijn namens de thuisploeg de paal.

Bizarre misser Brobbey

Zo zagen de ruim vijftigduizend toeschouwers een vermakelijke eerste helft, maar wel zonder doelpunten. Dat laatste mag eigenlijk een wonder heten, want vlak voor rust kreeg Brian Brobbey dé kans om de ban te breken. De spits werd goed vrijgespeeld door Davy Klaassen, maar verzuimde van héél dichtbij om Mathew Ryan te passeren. De Australiër reageerde op zijn beurt heel knap, en zag vervolgens de rebound van Bergwijn op de lat uiteen spatten.

Door de winst van nummer twee PSV bij Sparta (0-1) was het voor Ajax eigenlijk verplicht om in de tweede helft af te rekenen met AZ. Bij een nederlaag zou het behalen van plek twee een onmogelijke opgave worden voor de Amsterdammers. Het tweede bedrijf was in de beginfase minder spectaculair dan de helft daarvoor. Toch bleef het interessant in de Johan Cruijff Arena, aan alles kon je merken dat er een doelpunt kon vallen. Zeker nadat Mayckel Lahdo, die in de eerste helft de niet fitte Jens Odgaard moest vervangen, de binnenkant van de paal raakte.

Met nog zo’n tien minuten te spelen was het de vraag of er nog een winnaar kwam in de Johan Cruijff Arena. Bergwijn, die al twee keer het aluminium had geraakt in de wedstrijd, was nog het dichtst bij een treffer, maar zijn inzet - die nog van richting werd veranderd - viel maar net naast het doel. Zo eindigde de wedstrijd zoals die begon en blijft de strijd om plek drie dus onbeslist.