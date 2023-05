Strijd om Sofyan Amrabat barst opnieuw los, 'Barcelona krijgt concurrentie van Mourinho'

Nu Sergio Busquets eindelijk heeft aangekondigd te gaan vertrekken bij FC Barcelona, begint het grote speculeren over een opvolger van de regisseur op het middenveld. De naam van Sofyan Amrabat (26) duikt al snel weer op in de Spaanse media. De Marokkaan geldt zelfs als één van de favorieten, al zou Barcelona weleens concurrentie uit onverwachte hoek kunnen gaan krijgen.

De krant El Mundo Deportivo bombardeert de oud-speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en Club Brugge zelfs tot de absolute topfavoriet om zich over de erfenis van Busquets te mogen ontfermen. Al begaat de schrijver van het artikel wel de klassieke fout door te schrijven over Nordin Amrabat, de oudere broer van de speler van Fiorentina die tegenwoordig uitkomt voor AEK Athene.

"Zijn ongelooflijke WK zette hem in de etalage", schrijft de krant over Sofyan Amrabat, die indruk maakte met de Marokkaanse ploeg die verrassend tot de halve finale reikte in Qatar. De in Huizen geboren middenvelder wordt omschreven als "een zeer solide spil" voor het elftal van trainer Xavi. Ook de fans van de club lijken het eens te zijn met die lezing; in een poll van de krant over de opvolging van Busquets krijgt Amrabat tot nu toe de meeste stemmen; liefst 27 procent.

Daarmee laat hij spelers als Ilkay Gündogan (Manchester City, 14 procent), Martín Zubimendi (Real Sociedad, 19 procent) achter zich. Ook Frenkie de Jong (16 procent) en de momenteel door Barcelona aan Valencia verhuurde Nico González (12 procent), die als 'goedkopere' opties gelden voor de financieel geplaagde club, krijgen minder stemmen dan Amrabat.

Kaper op de kust

Volgens het Franse Foot Mercato krijgt Barcelona echter geduchte concurrentie als het inderdaad voor de handtekening van Amrabat wil gaan. De zaakwaarnemer van de Marokkaan zou namelijk al gesproken hebben met José Mourinho. Niet om een overgang naar diens huidige club AS Roma te bespreken, maar voor het geval Mourinho na dit seizoen bij Paris Saint-Germain aan de slag gaat. Dat gerucht wordt steeds sterker nu de resultaten onder Christophe Galtier achterblijven bij de torenhoge verwachtingen van de Parijse clubleiding. Mourinho zou in Amrabat één van de spelers zien waarmee hij PSG aan de felbegeerde Champions League kan helpen, zo meldt het medium.