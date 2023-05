Tegenvaller voor Feyenoord: sterkhouder moet kampioenswedstrijd laten schieten

Feyenoord moet het in de vermoedelijke kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles zien te redden zonder Gernot Trauner. De Oostenrijkse verdediger moet vanwege een knieblessure verstek laten gaan. Of hij dit seizoen überhaupt nog in actie kan komen is zelfs nog maar de vraag.

De Rotterdamse club kwam woensdagmiddag met een medische update over Trauner, die ook de voorgaande twee Eredivisie-duels met respectievelijk FC Utrecht en Excelsior aan zich voorbij moest laten gaan. Tegen de Domstedelingen kampte hij met ziekte, waarna hij afgelopen weekend tegen de stadgenoot ook al ontbrak vanwege zijn nieuwe kniekwetsuur.

Artikel gaat verder onder video

In de verklaring schrijft Feyenoord dat Trauner "naar verwachting de komende weken nog niet inzetbaar zal zijn." Uit de woorden daarna blijkt dat zijn seizoen er mogelijk zelfs op zit. "De centrale verdediger kampt met een knieblessure waardoor hij in elk geval deze week de groepstraining nog niet kan hervatten." Na het duel met de Eagles gaat Feyenoord een week later op bezoek bij FC Emmen, waarna het de competitie op 28 mei afsluit met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Trauner is bezig aan zijn tweede seizoen in De Kuip. In zijn eerste seizoen speelde hij zich al snel in de basis van het elftal dat tot de finale van de Conference League wist te reiken. Ook dit seizoen was hij in alle wedstrijden van de succesvolle Europese campagne, nu in de Europa League, van de partij. Door een eerdere knie-operatie moest Trauner na de winterstop wel acht wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.