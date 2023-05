'Ten Hag heeft drie spelers op het oog voor volgend seizoen'

Manchester United is nog volop bezig om plek vier veilig te stellen en de FA Cup te winnen, maar de ploeg van Erik ten Hag kijkt ook al naar volgend jaar. The Red Devils zouden geïnteresseerd zijn in Jean-Clair Todibo, Mateo Kovacic en keeper Yann Sommer.

Todibo speelt op het moment voor OGC Nice in Frankrijk. Tijdens de wedstrijd van zijn club tegen Stade Rennes waren er volgens Fabrizio Romano scouts van Newcastle United, Manchester United en Liverpool aanwezig. De centrale verdediger speelde voorheen nog bij FC Barcelona, maar ruilde de club in 2021 in voor een avontuur bij Nice. De Fransman moet rond de 45 miljoen euro gaan kosten.

Op dit moment staat David de Gea op het doel bij Manchester United, maar door wat blunders kijkt Ten Hag ook rond naar andere keepers, waaronder Sommer, meldt Christian Falk. De Zwitser verruilde deze winter Borussia Mönchengladbach voor Bayern München, maar het lijkt erop dat Manuel Neuer weer terugkeert bij de Duitsers. In het contract van Sommer staat dat als de international uit Duitsland terugkeert als nummer één, de club de Zwitserse doelman in de zomer laat vertrekken.

Ook voor op het middenveld wil Manchester United een nieuwe speler aantrekken. The Guardian meldt dat Bayern München, Manchester City en de ploeg van Ten Hag interesse hebben in Kovacic van Chelsea. De Kroaat heeft nog voor een jaar een contract bij The Blues, dat volgend seizoen niet in Europa zal spelen. De omvang van hun selectie moet verkleind worden en eigenaren Todd Boehly en Clearlake Capital willen graag van spelers af zodra ze de laatste twaalf maanden van hun contract zijn ingegaan.