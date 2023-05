Ten Hag komt met hoopgevende update over Antony in aanloop naar kraker op Wembley

Als we Manchester United-trainer Erik ten Hag moeten geloven, dan komt Antony naar alle waarschijnlijkheid dit seizoen ‘gewoon’ nog in actie. De Braziliaan verliet afgelopen donderdag in de competitiewedstrijd tegen Chelsea al heel vroeg het veld met een ogenschijnlijk ernstige blessure, maar de ernst lijkt mee te vallen. Het laatste competitieduel met Fulham moet hij missen, maar meespelen in de FA Cup finale tegen Manchester City zou moeten lukken.

Manchester United boekte drie dagen geleden een overtuigende 4-1 overwinning op Chelsea en verzekerde zich daarmee van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Na afloop van het duel op Old Trafford waren er echter zorgen over Antony. De Braziliaan had weliswaar een basisplaats, maar moest al vroeg in de eerste helft noodgedwongen naar de kant. Ten Hag vreesde voor een zware blessure, maar die lijkt dus mee te vallen.

De oud-trainer van FC Utrecht en Ajax werd voorafgaand aan het laatste competitieduel met Fulham gevraagd naar de kwetsuur van Antony, die een pijnlijke enkel heeft. Volgens Ten Hag is de ernst daarvan ‘niet al te erg’ en zou hij beschikbaar moeten zijn voor de finale van de FA Cup. Manchester United hoopt de competitie met drie punten af te sluiten, alvorens de focus op de laatste wedstrijd van dit seizoen gaat. En niet zomaar eentje, want volgende week zaterdag is Manchester City dus de tegenstander op Wembley. Ten Hag loodste zijn ploeg eerder al naar de winst van de League Cup en hoopt ook de FA Cup in de wacht te slepen.