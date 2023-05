Tops en Flops: bekritiseerde trainer flikt het; schlemiel van Ajax heeft begeleiding nodig

Feyenoord deed zondag wat het moest doen op bezoek bij de bescheiden stadgenoot Excelsior, maar omdat PSV een etmaal eerder tegen Sparta óók won op Rotterdamse bodem, is de titelstrijd in de Eredivisie formeel nog steeds niet gestreden. Wel vielen aan de onderkant van de ranglijst twee langverwachte maar desondanks niet minder pijnlijke beslissingen: voor SC Cambuur en FC Groningen is het doek met nog drie wedstrijden te gaan definitief gevallen. FCUpdate.nl blikt aan de hand van de Tops & Flops terug op de afgelopen speelronde.

Tops

Feyenoord maakt geen fout op Woudestein

Vrij naar Johan Cruijff: Excelsior kan geen kampioen worden, maar je kan wel een titel tegen ze verliezen. Feyenoord maakte het mee in 2017, toen op de voorlaatste speelronde met 3-0 werd verloren op het kunstgras van Woudestein. Destijds maakte de club het in de laatste speelronde alsnog goed tegen Heracles Almelo en werd de landstitel binnengesleept, maar AZ had in 2007 niet dat geluk. De ploeg van toenmalig trainer Louis van Gaal ging in wellicht de meest zinderende ontknoping van de Eredivisie ooit onderuit in Kralingen, en moest de landstitel uiteindelijk aan PSV laten. Het Feyenoord van Arne Slot was anno 2023 dus gewaarschuwd, maar maakte geen fout tegen het kleine broertje. Twee treffers van de Mexicaanse spits Santiago Giménez bleken voldoende voor een zakelijke 0-2 zege. Volgende week, als Go Ahead Eagles op bezoek komt in De Kuip, kan de landstitel definitief worden binnengesleept.

RKC houdt nog altijd zicht op Europees voetbal

RKC Waalwijk haalde vrijdagavond flink uit tegen FC Volendam. Het werd 4-1 voor de Waalwijkers en door deze overwinning staat de club op een knappe achtste plaats. Deze positie geeft recht op een plek in de play-offs om Europees voetbal. RKC staat wel op gelijke hoogte met sc Heerenveen, beide ploegen hebben 41 punten bij elkaar gesprokkeld. Tegen Volendam was de wedstrijd al snel beslist, want na 49 minuten stond het al 3-0 in Noord-Brabant. De ploeg van de naar FC Twente vertrekkende Joseph Oosting maakt een heel goed seizoen door en dat heeft ook te maken met het goede beleid in Waalwijk. Het lijkt al jarenlang elk jaar een stukje beter te gaan met RKC en dat kun je haast geen geluk noemen. Als de play-offs worden bereikt, dan zou dat razend knap zijn voor een club met de zeventiende begroting van de Eredivisie.

Velázquez lijkt Fortuna ondanks vele kritiek in de Eredivisie te houden

Fortuna Sittard heeft door de 2-0 overwinning op concurrent Vitesse een belangrijke slag geslagen in de strijd tegen degradatie. Op dit moment staat de ploeg met nog drie wedstrijden te gaan op een twaalfde plek met zeven punten voorsprong op de nummer zestien Excelsior en nummer vijftien FC Emmen. Fortuna begon het seizoen met Sjors Ultee aan het roer, die zaterdag degradeerde met SC Cambuur, maar na een paar wedstrijden werd de trainer de laan uit gestuurd. De nieuwe coach werd Julio Velázquez. De oefenmeester kreeg veel kritiek te verwerken op zijn gedrag, maar uiteindelijk kan er toch gesteld worden dat de Spanjaard goede prestaties heeft geleverd met de Limburgse club.

Flops

Het doek is gevallen in Leeuwarden en Groningen

SC Cambuur en FC Groningen zijn dit weekend gedegradeerd uit de Eredivisie. De Leeuwarders verloren in eigen huis kansloos van FC Utrecht met 0-3 en pakken dit seizoen amper punten. Sinds het vertrek van Henk de Jong is de ploeg helemaal in elkaar gestort en heeft het nog maar zestien punten gepakt. De laatste zeven wedstrijden werden allemaal verloren. Sjors Ultee vindt dat niet alles op zijn conto geschreven kan worden. De coach begon halverwege dit seizoen aan de klus maar vindt dat het probleem al anderhalf jaar geleden begonnen is. In Groningen kwam de degradatie nog wat harder aan. Niemand had vooraf aan dit seizoen voorspeld dat FC Groningen er uit zou vliegen. Frank Wormuth kreeg de boel niet aan de praat en ook nieuwe trainer Dennis van der Ree kreeg het niet voor elkaar. Het 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles was niet genoeg en daarmee degradeert FC Groningen voor het eerst in 23 jaar naar de Keuken Kampioen Divisie.

Cillessen blijft blunders maken

Jasper Cillessen maakte in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-3) een ongelooflijke blunder. De keeper wilde bal laten lopen, omdat hij dacht dat de bal naast zou gaan. Dat gebeurde niet, want de bal ging via de paal het doel van NEC in. Deze blunder kost de Nijmegenaren belangrijke punten in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Bij een overwinning had het op een achtste plaats gestaan, maar nu staat NEC op een tiende plaatste met drie punten achterstand op Heerenveen en RKC Waalwijk. Het was niet de eerste keer dat Cillessen gruwelijk in de fout ging. In de derby tegen Vitesse van een paar weken terug was het ook al raak. Toen hield de keeper van Oranje de bal te lang aan de voet en kon spits Mohamed Sankoh de bal afpakken en voorgeven op Kacper Kozlowski, die voor open goal binnen kon werken. Bondscoach Ronald Koeman zal ook wel meekijken en zijn bedenkingen hebben bij de acties van Cillessen.

Brobbey weet maar niet te scoren

Brian Brobbey krijgt veel complimenten van analisten voor zijn vertoonde spel, maar het schort aan één ding en dat is doelpunten maken. In de wedstrijd tegen AZ (0-0) kreeg de spits een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen voor de Amsterdammers. Brobbey kreeg de bal op aangeven van Davy Klaassen en stond oog in oog met doelman Matthew Ryan, die gokte op een bal linksonder in de hoek en ook goed gokte. Normaal gesproken moet dit een doelpunt zijn voor Ajax, maar de laatste tijd lukt het de spits niet om te scoren. In de bekerfinale tegen PSV schoot Brobbey ook al voor een leeg doel op de paal en in de penaltyreeks schoot de oud-speler van RB Leipzig huizenhoog over. Pierre van Hooijdonk gaf bij Studio Voetbal aan dat Klaas-Jan Huntelaar misschien even met Brobbey aan de gang moet om er een veelscorende spits van te maken.

