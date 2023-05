'Toptransfer nog niet in kannen en kruiken: Borussia Dortmund wacht nog op miljoenenbod uit Spanje'

Het is al maanden niet meer de vraag óf Jude Bellingham na dit seizoen vertrekt bij Borussia Dortmund, maar naar welke club. Vrijwel de gehele Europese top wordt in verband gebracht met de middenvelder. Real Madrid lijkt aan het langste eind te trekken. Volgens Fabrizio Romano is een mondeling akkoord tussen de Koninklijke en Bellingham in de maak, maar als we Sky Germany moeten geloven is een vertrek naar Spanje nog geen uitgemaakte zaak.

Borussia Dortmund sloeg in de zomer van 2020 een enorme slag door Bellingham over te nemen van Birmingham City. De Duitsers betaalden destijds al een slordige 25 miljoen euro voor de komst van de middenvelder. Het moge duidelijk zijn dat hij komende zomer een veelvoud van dat bedrag moet opbrengen. Liverpool, Manchester City en Manchester United worden allemaal gelinkt aan de smaakmaker van Borussia Dortmund, maar Real Madrid lijkt er met zijn handtekening vandoor te gaan.

Volgens transfergoeroe Romano is Real Madrid dicht bij een mondeling akkoord met Bellingham en hoopt de regerend kampioen van Spanje zijn komst deze maand af te ronden. Van een deal tussen Borussia Dortmund en Real Madrid is echter nog geen sprake. Dat bericht Sky Germany althans naar aanleiding van het nieuws van Romano. Het Duitse medium heeft navraag gedaan bij zowel de leiding van Borussia Dortmund als het management van Bellingham. BVB zou nog geen bod vanuit Madrid hebben ontvangen en zijn er ook geen concrete onderhandelingen geweest. Het management van de voetballer wilde niet reageren op het vermeende mondelinge akkoord met Real Madrid.

Bellingham heeft bij Borussia Dortmund nog een contract tot medio 2025, dus Real Madrid zal flink in de buidel moeten tasten om hem naar de Spaanse hoofdstad te kunnen halen. De huidige nummer twee van Spanje telde vorige zomer nog een slordige tachtig miljoen euro neer voor de komst van Aurélien Tchouaméni. De huidige trainer Carlo Ancelotti, van wie het nog maar de vraag is of hij ook volgend seizoen nog werkzaam is in Madrid, heeft momenteel ook al de beschikking over Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga én Federico Valverde.