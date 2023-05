Transferweekje: Feyenoord en PSV strijden om spits én keeper, Ajax-duo gevolgd door topclubs

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd maanden gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Tottenham Hotspur wil Feyenoord twee keer beroven

Feyenoord lijkt steeds meer rekening te moeten houden met het vertrek van trainer Arne Slot en aanvoerder Orkun Kökçü. De succesvolle trainer van de Rotterdammers staat er nog altijd goed op in Londen. Volgens diverse Engelse media is Slot een van de laatst overgebleven kandidaten om aan de slag te gaan bij the Spurs. Dan zou het zomaar kunnen dat Kökçü zijn trainer gaat volgen. De middenvelder lijkt bezig aan zijn laatste weken in Rotterdam-Zuid en 1908.nl weet dat Tottenham de international van Turkije dolgraag naar Engeland wil halen. Feyenoord laat hem overigens niet zomaar gaan. De Rotterdammers zetten naar verluidt in op een transfersom van rond de veertig miljoen euro.

PSV wil Feyenoord aftroeven in strijd om Pepi

Ricardo Pepi degradeerde met FC Groningen uit de Eredivisie, maar hoeft wat zijn eigen toekomst betreft niet te klagen. De spits, die door Groningen wordt gehuurd van FC Augsburg, werd eerder al gelinkt aan Feyenoord. PSV moet de selectie echter ook een nieuwe impuls geven en de Eindhovenaren willen dat in ieder geval doen met Pepi. Volgens ESPN is PSV van plan om een miljoenenbod neer te leggen bij Augsburg. De pas twintigjarige Pepi staat naar verluidt wel open voor een avontuur in de top van de Eredivisie. De international van de Verenigde Staten was dit seizoen namens degradant Groningen goed voor liefst twaalf doelpunten. Hij ligt tot medio 2025 vast bij Augsburg.

Xavier Mbuyamba lijkt onhoudbaar voor FC Volendam

FC Volendam moet waarschijnlijk op zoek naar een vervanger voor Xavier Mbuyamba. De 21-jarige centrumverdediger kent een goed seizoen in het vissersdorp en speelt een belangrijke rol bij de aanstaande handhaving van zijn club. Dat levert hem de nodige belangstelling op. De Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano linkte Mbuyamba namelijk al aan PSV, Ajax en AZ. Daar is inmiddels ook interesse uit het buitenland bij gekomen. De boomlange Maastrichtenaar, die in de jeugd van Chelsea en FC Barcelona speelde, staat er volgens Sky Sports ook goed op buiten Nederland. De Schotse kampioen Celtic en Watford uit de Engelse Championship hebben de kopsterke verdediger ook in het vizier.

Álvarez en Timber lijken bezig aan laatste Ajax-weken

De toekomsten van Edson Álvarez en Jurriën Timber bij Ajax zijn nog allesbehalve zeker. De kans lijkt groot dat het tweetal na dit seizoen afscheid gaan nemen bij de Amsterdammers. Deze week kwam naar buiten dat Álvarez op het lijstje staat van Bundesliga-giganten Bayern München en Borussia Dortmund. Hoewel SkySports-journalist Florian Plettenberg weet dat Bayern hem niet gaat kopen, zou Dortmund zeer gecharmeerd zijn in de diensten van Álvarez. De Mexicaan zou een stap naar het Signal Iduna Park ook wel zien zitten. Daarnaast zijn er nog altijd verschillende Premier League-clubs geïnteresseerd in de Ajacied, die volgens Plettenberg zo'n vijftig miljoen euro moet kosten. Ook Timber lijkt bezig aan zijn laatste weken als Ajax-speler. De verdediger, die vorige zomer al kon vertrekken, geeft in een interview met het Algemeen Dagblad aan dat hij gevolgd wordt door meerdere clubs. Het Manchester United van Erik ten Hag lijkt de meeste belangstelling te hebben in Timber. De verdediger geeft aan dat hij komende weken de opties naast elkaar gaat leggen.

Vaessen staat er goed op bij Nederlandse top

De kans is heel aanwezig dat Joël Drommel zijn laatste wedstrijd als keeper van PSV heeft gespeeld. De 'bekerkeeper' van de Eindhovenaren geeft aan dat hij meer minuten wil gaan maken. PSV heeft echter de beschikking over Walter Benítez, en die doelman lijkt ook volgend seizoen onder de lat te staan in het Philips Stadion. Als het zo ver komt, moeten de Eindhovenaren dus op zoek naar een nieuwe tweede keeper. Volgens verschillende bronnen is RKC-goalie Etienne Vaessen op de radar verschenen als alternatief. De 26-jarige keeper is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een stabiele Eredivisie-speler en is dit jaar een belangrijke factor in het elftal van RKC. PSV krijgt in de strijd om Vaessen mogelijk wel concurrentie van kersvers kampioen Feyenoord.

Brian Brobbey op lijstje van Ten Hag

Afgelopen week kwam het verrassende gerucht naar buiten dat Ajax-spits Brian Brobbey op het lijstje van Erik ten Hag zou zijn verschenen. De aanvaller kent een matige periode en verkeert in een vormdip, maar Ten Hag ziet Brobbey hier dus nog wel uitkomen. Het mag geen geheim zijn dat Manchester United volgend seizoen op zoek gaat naar een nieuwe spits. Wout Weghorst keert waarschijnlijk terug naar Burnley en Anthony Martial wordt geteisterd met blessures. Volgens zowel het doorgaans goed ingevoerde Manchester Evening News als de Britse tak van ESPN staan Harry Kane en Victor Osimhen bovenaan het verlanglijstje van de Nederlandse oefenmeester. Mochten deze spitsen te duur zijn, ziet Ten Hag Brobbey dus als alternatief.