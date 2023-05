'Twee heel logische kandidaten om Arne Slot op te volgen bij Feyenoord'

Arne Slot heeft nog altijd geen uitsluitsel gegeven over zijn toekomst en dus wordt nog steeds gespeculeerd over zijn vertrek. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf worden enkele mogelijke kandidaten genoemd om Slot op te volgen bij Feyenoord.

Journalist Marcel van der Kraan gaat ervan uit dat Feyenoord rekening houdt met een vertrek. "Het zou slecht zijn als Te Kloese geen schaduwlijstje zou hebben. Als hij weggaat, zoeken ze natuurlijk een trainer die in dezelfde stijl voetbalt. Peter Bosz is inderdaad een goede kandidaat, omdat hij ook heel aanvallend voetbalt en een beetje de Cruijff-filosofie aanhangt."

Artikel gaat verder onder video

Valentijn Driessen heeft de namen van Bosz en Blackburn Rovers-trainer Jon Dahl Tomasson voorbij horen komen. Mike Verweij verwacht niet dat Feyenoord opnieuw zal uitkomen bij AZ, waar Slot ook vandaan kwam. "Ik denk niet dat Feyenoord Pascal Jansen ziet zitten. Ik denk dat Bosz en Tomasson, de namen die Valentijn noemt, heel logische kandidaten zijn."

Van der Kraan is niet verrast door de poging van Feyenoord om het contract van Slot op te waarderen. "Hij is al geen slecht verdienende trainer. Misschien wel de best verdienende in de historie. Ze willen hem nog meer belonen en dat is ook logisch, want hij zorgt ervoor dat de spelers meer geld waard worden en Feyenoord miljoenen kan verdienen als ze goed blijven presteren."

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt uiteraard gesproken over het kampioenschap van Feyenoord. Beluister de aflevering hieronder.