Te Kloese brengt Feyenoord-fans op puntje van de stoel met aankondiging over Slot

Feyenoord gaat Arne Slot een sterk verbeterd contract aanbieden om de trainer te overtuigen om nog langer te blijven in Rotterdam. Op dit moment heeft de Bergentheimer een contract tot 2025, maar de succestrainer kan er flink op vooruit gaan.

Dat heeft Dennis te Kloese gezegd na de huldiging op de Coolsingel, meldt Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher, op Twitter. Het is nog niet bekend wat Slot zelf wil. Veel supporters hoopten op een bevestiging van de trainer tijdens de huldiging, maar daar waagde hij zich niet aan.

Slot wordt de laatste tijd veel in verband gebracht met grote clubs in de Premier League. Onder andere Chelsea en Tottenham Hotspur zijn geïnteresseerd in de succestrainer. The Blues lijken te kiezen voor Mauricio Pochettino, terwijl The Spurs nog altijd geen keuze gemaakt hebben.

Een extra motivatie voor Slot om te blijven, is natuurlijk wel het bereiken van de Champions League. Door het kampioenschap van Feyenoord mogen de Rotterdammers meedoen aan het miljardenbal en dat wordt de eerste keer voor de trainer. Bij Chelsea spelen ze sowieso geen Champions League en ook Tottenham lijkt het niet te halen.