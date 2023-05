FC Twente moet vrezen voor straf wegens spreekkoren naar Cillessen

De KNVB heeft opnieuw een onderzoek ingesteld naar supporters van FC Twente. In het duel tegen NEC werden spreekkoren van de aanhangers van FC Twente te horen richting NEC-goalie Jasper Cillessen en werden er bekers bier het veld opgegooid. Daardoor werd het duel in de Grolsch Veste ook voor korte tijd stilgelegd.

FC Twente had de aanklager betaald voetbal ook al op het dak na gebeurtenissen tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, maar die zaak is geseponeerd. Nu moeten de Tukkers echter wel vrezen voor een straf, want de aanklager is volgens Tubantia wegens twee incidenten een onderzoek gestart naar FC Twente. Het gaat om spreekkoren richting NEC-doelman Cillessen en het gooien van bekers op het veld.

Het is niet de enige zaak die tegen de Enschedeërs loopt, want er wordt ook nog onderzoek gedaan naar het gooien van bier richting Sparta-rechtsback Shurandy Sambo. Mocht de aanklager betaald voetbal FC Twente hiervoor straffen is het niet uitgesloten dat VAK P bij een thuiswedstrijd van FC Twente moet leegblijven.