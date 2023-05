Valentijn Driessen heeft geen hoge pet op van Edson Álvarez. De middenvelder vertegenwoordigt een hoge transferwaarde bij Ajax, maar wordt volgens Driessen 'gigantisch overschat'. Hij werd in die conclusie gesterkt door het optreden van de Mexicaan in de wedstrijd tegen AZ (0-0).

"Ik heb zitten turven. Hij gaf de eerste helft zes ballen weg", zegt Driessen bij de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Hij schoot ze uit, kopte ze uit of gaf ze aan AZ. Deze man is zo gigantisch overschat. Het is de meest overschatte voetballer van Nederland. Hij hoort absoluut niet bij Ajax thuis." Clubwatcher Mike Verweij vindt de status van Álvarez opzienbarend. "Toen hij binnenkwam, was hij een dienende speler die niet eens alle wedstrijden speelde. Nu is het opeens de belangrijkste man van Ajax. Dan is er de afgelopen jaren wel iets faliekant fout gegaan."

Volgens Verweij had Álvarez minstens een gele kaart verdiend voor een kopstootbeweging richting Sam Beukema. Dat zou dan zijn negentiende gele kaart van het seizoen zijn geweest in officiële wedstrijden. "Ik heb even gekeken: het is nog nooit voorgekomen dat een speler van Ajax achttien gele kaarten pakt in een seizoen, in alle competities. En hij had nummer negentien zeker wel kunnen krijgen, misschien had het rood moeten zijn."

"Wat hij deed bij Beukema, was echt idioot. Tegenwoordig is het bij de UEFA zo dat zoiets met impact moet gebeuren, anders hoef je het kennelijk niet te bestraffen. Dat houdt in dat Antony op iemands been kan staan en dat heeft Álvarez ook gedaan. Ik vind dat je dan een gele kaart moet trekken. Dan was Álvarez, je raadt het niet, weer geschorst geweest." Ajax speelt volgende week zondag een uitwedstrijd tegen het reeds gedegradeerde FC Groningen.

