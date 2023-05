Marco van Bastens doelpunt tegen de Sovjet Unie op het EK in 1988 is een historisch doelpunt. Eentje die in het verleden weleens deels geïmiteerd is, maar de treffer die Aurélio Buta zaterdag maakte tegen FSV Mainz 05 komt er wel heel dicht bij in de buurt. Wat een geweldig doelpunt, waar zelfs Marco van Basten van kan genieten.