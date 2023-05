Van der Gijp openhartig over Kraaij jr.: 'Hij is ontzettend verdrietig om wat er gebeurd is'

Een kleine twee uur kletsen over alleen en niets meer dan voetbal doen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp al een tijdje niet meer. De vaste gezichten van Vandaag Inside bespreken van alles en nog wat in hun programma. De nieuwe opzet heeft ervoor gezorgd dat een aantal bekende gasten van weleer niet meer aanschuift. Volgens Van der Gijp heeft vooral Hans Kraaij jr. last gehad van de manier waarop hem de deur werd gewezen.

Vandaag Inside is de opvolger van Voetbal Inside, een voetbalprogramma dat zich door de ongezouten meningen en vele grappen onderscheidde van de andere talkshows op de televisie. Maar vandaag de dag bespreken Genee, Derksen en Van der Gijp de actualiteit. Vooral de politiek, showbizz en nog een klein beetje voetbal. Die omschakeling zorgde ervoor dat Wim Kieft, Jan Boskamp en Kraaij jr., die geregeld te gast waren bij Voetbal Inside, geen rol van betekenis meer spelen. “Op zich is het niet erg als je afscheid van die mensen neemt, maar de manier waarop moet je je altijd heel goed realiseren. Het waren wel de jongens waar je het allemaal mee opgezet hebt”, vertelt Van der Gijp in de Kieft Jansen Egmond Gijp podcast.

Volgens Van der Gijp is de beslissing om op andere voet door te gaan vooral bij Kraaij jr. hard aangekomen. “Die kleine Hans is ontzettend verdrietig om wat er gebeurd is. Ik hoorde van iedereen in zijn omgeving dat het hem heel veel pijn heeft gedaan. Dat vind ik sneu. Er zit niet veel kwaad in die jongen”, aldus Van der Gijp, die zich een goede voorstelling kan maken bij het verdriet van Kraaij jr. “Het is natuurlijk nogal wat. Als je veertien jaar aan die tafel zit en dan zegt iemand tegen je dat je geen enkele inbreng meer hebt. En je inbreng is nihil en is eigenlijk nul en we hadden veel eerder afscheid van je moeten nemen. Dat zijn dingen, die moet je niet doen.”

Dat Kraaij jr. geen rol van betekenis speelt bij Vandaag Inside, betekent natuurlijk niet dat hij helemaal uit beeld is verdwenen. Integendeel zelfs. Kraaij jr. schuift elke vrijdag aan bij het programma Voetbal op Vrijdag op ESPN om de vrijdagavondwedstrijden in de Eredivisie en vooral Keuken Kampioen Divisie te analyseren. Bovendien is hij een vaste gast in Goedemorgen Eredivisie, ook van ESPN. En dan is hij ook nog vaak genoeg als verslaggever op pad...