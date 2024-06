Mossou ergert zich aan 'reflex’ bij Oranjefans: ‘Krijg ik een onaangenaam gevoel bij’

Sjoerd Mossou heeft zich geërgerd aan de Oranjefans die zich kritisch hebben geuit over vanwege het dragen van een haarband bij de oefeninterland van het Nederlands elftal. Als het aan de AD-journalist ligt, dan blijft Memphis zijn flamboyante zelf.

“De haarband is weer hip”, snijdt presentator Milan van Dongen het onderwerp bij Voetbalpraat aan. “Memphis heeft een mooi historisch besef, want Socrates deed het ook. Ik heb me heel erg geërgerd dat mensen zich eraan ergerden", vervolgt hij.

Mossou vindt de kritiek op Depay ook overdreven. “Ik vind met name de reflex op hem specifiek, daar begin ik mij wel aan te ergeren. Het is een beetje een flamboyante jongen, laat hem zo zijn. Laten we onze flamboyante jongens koesteren. Hij roept altijd iets op bij mensen waar ik een beetje een onaangenaam gevoel bij krijg. Dan denk ik: laat hem.”

De journalist kijkt ook even terug naar het verleden. “Wat hebben we allemaal wel niet gehad? Heb je die speler in ‘74 wel eens in de rij van het volkslied zien staan? Die bakkebaarden sloegen helemaal nergens op. Dat vonden wij toch ook mooi? Laat die jongen dan toch lekker een haarband dragen”, besluit Mossou.

