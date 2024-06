‘Eigenaar Manchester United neemt beslissing en wil afscheid nemen van Franse zusterclub’

INEOS is voornemens om OGC Nice te verkopen, meldt The Independent. Het Britse chemiebedrijf heeft naast het volledige eigenaarschap over de Franse club ook een minderheidsbelang van 27,7 procent bij Manchester United en wil onder meer omwille van de UEFA-regels af van de Franse zusterclub.

De verwachting is namelijk dat Nice en Manchester United te maken krijgen met een transitieperiode van een jaar, waarna beide clubs niet meer in dezelfde Europese competitie uit mogen komen. Eerder al kwam naar buiten dat er onzekerheid was over de deelname van The Red Devils aan de Europa League, maar hier lijkt dus een tijdelijke oplossing voor te zijn gevonden. Het verkopen van OGC Nice zou de oplossing voor de lange termijn moeten vormen.

Artikel gaat verder onder video

De andere reden is dat Sir Jim Ratcliffe zich graag volledig wil focussen op Manchester United, de club waar hij sinds kleins af aan al fan van is. “Hij heeft een levenslange ambitie verwezenlijkt door betrokken te raken bij zijn jongensclub”, schrijft het Engelse medium.

Er is voor INEOS echter een groot probleem: de financiële wanorde in het Franse voetbal. De Ligue 1 heeft grote problemen met het verkopen van de uitzendrechten. Er is nog geen akkoord bereikt met een nieuwe zendgerechtigde. Een nieuwe tv-deal lijkt op dit moment ‘slechts’ vijfhonderd miljoen euro op te leveren, in plaats van de mogelijke één miljard euro. Toch is er hoop, want Nice wordt gezien als een ‘onderscheidend geval’ vanwege de aantrekkelijke locatie.