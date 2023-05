Van der Sar en Hendriks weg bij Ajax? 'Kahn- en Salihamidzic-scenario'

Sven Mislintat lijkt afscheid te gaan nemen van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. De technisch directeur lijkt verder te gaan zoeken en dat is tegen het zere been van een aantal clubiconen, onder wie Frank Rijkaard. Die beslissing zou mogelijk gevolgen moeten hebben voor de toekomst van Edwin van Sar en Maurits Hendriks.

Dat stelt Ajax-wachter Mike Verweij althans in De Telegraaf. Die beslissing van Mislintat zou niet zonder gevolgen moeten blijven voor Van der Sar en Hendriks, omdat anders alleen de jonge Heitinga voor de bus gooit. “Al is bijna iedereen ervan overtuigd dat zij voor de Rutte-route (sorry zeggen en vrolijk doorgaan) kiezen in plaats van de Van Nistelrooy-route (de eer aan zichzelf houden en opstappen). Voor het Kahn- en Salihamidzic-scenario bij Bayern München, de directeuren werden een uur na het veroveren van de Duitse landstitel ontslagen, mist Ajax het leiderschap.”

Het duo passeerde bewust Peter Bosz, mogelijk vanwege het ongelukkige verleden van Van der Sar met Bosz. In de maanden van Heitinga toonden ze eveneens maar weinig leiderschap. “Wat Van der Sar en Hendriks intern het meest wordt verweten, is dat ze Heitinga respectloos hebben laten bungelen”, aldus de ochtendkrant. “Wellicht dat de vorige week door de fans uitgefloten Van der Sar – nu het heet onder zijn voeten wordt – opeens wel over zijn schaduw heen kan stappen. Bosz zou ook een trainer zijn onder wiens vleugels Heitinga nog meer ervaring in het trainersvak kan opdoen en de weg der geleidelijkheid kan vervolgen. Maar gezien de gesprekken die Mislintat en Hendriks reeds voeren, valt een buitenlandse coach ook niet uit te sluiten.

Positieve indruk

Ondanks zijn moeilijke beslissing rondom Heitinga, die dinsdag of woensdag officieel naar buiten zal komen, maakt Mislintat vooralsnog een goede indruk in de Johan Cruijff Arena. “De eerste geluiden over de overuren draaiende Data-Duitser, die het langer binden van talentvolle jeugdspelers hoog op zijn agenda heeft staan en Kelvin de Lang strikte als hoofdscout, zijn positief.” Toch moet het belangrijkste nog worden aangetoond: namelijk het sluiten van goede deals. Daarover komt ongetwijfeld in de komende weken meer duidelijkheid.