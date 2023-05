Edwin van der Sar heeft via Twitter afscheid genomen van zijn functie bij Ajax. De algemeen directeur kondigde dinsdag zijn afscheid in de Johan Cruijff Arena. Aan de supporters van de Amsterdammers geeft hij via het sociale kanaal tekst en uitleg over zijn besluit.

A message for you ❌❌❌ pic.twitter.com/dHjwYXXYod — Edwin van der Sar (@vdsar1970) May 30, 2023