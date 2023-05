Van Nistelrooij weigert nog om Feyenoord te feliciteren

Ruud van Nistelrooij krijgt het nog altijd niet uit zijn mond om Feyenoord te feliciteren. Zondag kunnen de Rotterdammers bij een overwinning op Go Ahead Eagles kampioen worden van Nederland. PSV staat op een tweede plek en kan in theorie nog de titel pakken, maar dan moet het alles winnen en moet Feyenoord alles verliezen.

Op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd met Fortuna Sittard op zondag wil Van Nistelrooij nog niks kwijt over het eventuele kampioenschap van Feyenoord. “Laten we het daarover hebben als het zo ver is”, zegt de PSV-trainer. “Laten we de focus op ons houden en ik denk dat degene die uiteindelijk kampioen wordt, en dat snappen we allemaal wel hoe het er nu voor staat, wat normaal gesproken gaat gebeuren, dat het de verdiende kampioen is. Dat is altijd zo na 34 wedstrijden.”

Zaterdag speelde PSV tegen Sparta Rotterdam (0-1 voor PSV) en na afloop vertelde André Ramalho ook nog hoop te hebben op een titel voor de Eindhovenaren. “Het kampioenschap is nog niet beslist”, gaf de verdediger aan. “Zolang er een kans is, blijf ik erin geloven.”

PSV heeft met de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker wel al twee prijzen gepakt dit seizoen. De club staat op een tweede plaats met vijf punten voorsprong op nummer drie Ajax. Uiteindelijk is dat genoeg om de play-offs van de Champions League te bereiken voor aankomend seizoen.