Vandaag Inside ergert zich groen en geel aan gedrag Hugo de Jonge bij huldiging Feyenoord

De huldiging van Feyenoord in het stadhuis was niet alleen een feest van de spelers, maar ook van politici. Het viel de gasten bij Vandaag Inside op dat de nodige wethouders aanwezig waren, maar het gedrag van minister Hugo de Jonge stoorde Martijn Krabbendam en Valentijn Driessen het meest.

Johan Derksen opende het gesprek over de aanwezigheid van alle politici. "Weet je wat ik zo storend vind? Ik zie Aboutaleb op het ereterras, wethouders willen er graag bij aanwezig zijn om verbonden te zijn aan de arbeidersclub…Maak je eens sterk dat die mensen niet meer spelen in een gedateerd stadion, dat op instorten staat en ervoor zorgt dat de stad nooit meer een grote finale krijgt", foeterde het boegbeeld van het praatprogramma.

Krabbendam, Feyenoord-watcher namens Voetbal International, was zelf ook aanwezig in het stadhuis. "Feyenoord wordt gehuldigd, maar het wemelde van de wethouders en allerlei hotemetoten. Ik sta met Te Kloese te praten, komt er opeens een man tussen. Ik zeg: wie is dat? Dat was een of andere wethouder uit Rotterdam. Verschrikkelijk. En Hugo de Jonge nam constant selfies."

Driessen viel hetzelfde op aan De Jonge, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van wie bekend is dat hij supporter van Feyenoord is. "Die stond daar als een fanboy, die spelers wisten totaal niet wie die man was." Derksen reageerde: "Misschien kan ie een stadionnetje bouwen." Het stadionproject van Feyenoord is in de ijskast gezet, maar volgens Derksen is het belangrijk dat De Kuip wordt vervangen.

"Zo'n club, die zo'n feest teweegbrengt… Dan moeten de industrie en de gemeente er toch voor zorgen dat ze niet in zo'n gedateerd stadion spelen? Op die plek moet een hypermodern stadion worden neergezet dat Rotterdam status geeft. Je moet Feyenoord niet in een stadion laten spelen waarvan de tribune anderhalve meter op en neer gaat als er wordt gejuicht. Voor een club die dit teweegbrengt, kan het nooit te duur zijn", vindt Derksen. "Dit is zó waardevol voor een stad. Dit kan alleen Feyenoord realiseren. De gemeente moet nu maar eens laten zien hoe blij ze zijn met de club."

