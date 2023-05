Vandaag Inside lacht 'hansworst' van Ajax hard uit: 'Dit is echt heel slecht'

Gerónimo Rulli maakte in de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (3-1) een slechte indruk op de analisten van Vandaag Inside. De keeper was een onzekere factor bij de bezoekers; in het praatprogramma werd maandagavond een compilatie getoond van riskante, onzuivere inspeelpasses van zijn voeten.

"Ik vind hem niets toevoegen", oordeelde Johan Derksen. "Het is niet zo dat je weet dat je een keeper hebt staan die ze wel tegenhoudt. Hij kan helemaal niet opbouwen, schiet alle ballen verkeerd uit…" René van der Gijp en Wilfred Genee schaterlachten bij beelden van een moment in de 43ste minuut, toen Rulli de bal over de zijlijn trapte bij een poging een ploeggenoot te vinden.

Artikel gaat verder onder video

"Dit is echt heel slecht, dit", zei Genee, die Rulli aanstipte dat Rulli het meeste balverlies leed van alle Ajacieden. Dat klopte. Sterker nog: hij leed het meeste balverlies van alle spelers op het veld. Rulli verloor 23 keer de bal, waarmee hij Václav Cerny (19 keer) achter zich hield. Derksen concludeerde: "Die Cillessen is wat labiel, maar dat is een betere keeper dan deze hansworst."