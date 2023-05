Verslagenheid in Deventer: Groningen-fans houden het niet droog na degradatie

Het hing al weken in de lucht, maar zondagmiddag was het dan eindelijk zover: FC Groningen degradeert uit de Eredivisie. In Deventer moest gewonnen worden van Go Ahead Eagles om nog een minieme kans op lijfsbehoud te behouden, maar na het 1-1 gelijkspel aan de Vetkampstraat is de degradatie een feit.

Hoewel de supporters al wekenlang rekening hebben moeten houden met het onvermijdelijke, kwam de definitieve nekslag alsnog kei- en keihard binnen bij de meegereisde fans. Dat blijkt uit de beelden van ESPN, waarop het verdriet en de verslagenheid in het uitvak pijnlijk is gevangen. Nog drie wedstrijden om des keizers baard resteert de Trots van het Noorden op het hoogste niveau, daarna kan de focus op een zo snel mogelijke terugkeer.

Waar dit seizoen de degens werden gekruist met Ajax, Feyenoord en PSV (dat in november zelfs met 4-2 op de broek kreeg in Groningen), wacht volgend seizoen een bataljon tegenstanders van een heel ander kaliber. De zondagmiddagen met een volle Euroborg worden ingeruild voor de vrijdagavond, waarop respectievelijk clubs als pak 'm beet Telstar, Helmond Sport en Top Oss op bezoek zullen komen.