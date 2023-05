'Weghorst hakt knoop door en maakt toekomstplannen kenbaar bij Man United en werkgever Burnley'

Wout Weghorst kwam afgelopen winter verrassend de aanval van Manchester United versterken. De dertigjarige Nederlander werd door de club van Erik ten Hag tot het einde van het seizoen gehuurd van Burnley en kwam vooral in zijn eerste maanden op Old Trafford opvallend veel aan spelen toe. Weghorst, inmiddels niet meer zeker van een basisplaats, zou inmiddels een besluit over zijn toekomst hebben genomen.

Dat schrijft de Engelse krant The Telegraph donderdag. Volgens de krant wil de in Borne geboren spits ondanks zijn reserverol van de laatste tijd niets liever dan langer blijven op Old Trafford. Die wens zou hij intern ook hebben uitgesproken, maar volgens de krant zijn er nog geen gesprekken gaande tussen Manchester United en Weghorsts werkgever Burnley.

Artikel gaat verder onder video

Die club betaalde in de winter van 2022 nog 17,5 miljoen euro aan het Duitse VfL Wolfsburg om de bonkige spits naar de Premier League te halen. Weghorst kwam vervolgens in alle twintig de resterende wedstrijden in actie voor The Clarets, maar kwam daarin slechts twee keer tot scoren. Hij kon dan ook niet voorkomen dat de ploeg op de achttiende plaats eindigde en daarmee afzakte naar het tweede niveau.

Afgelopen zomer werd Weghorst daarom verhuurd aan het Turkse Besiktas. Bij de topclub uit Istanbul liet hij zien het scoren niet verleerd te zijn, getuige zijn acht doelpunten in zestien duels in de Süper Lig. Nadat hij het Nederlands elftal op het WK in Qatar met twee treffers naar een verlenging schoot in de kwartfinale tegen Argentinië, volgde de verrassende overstap naar Manchester.

Mocht de club, die bij monde van Ten Hag komende zomer volop inzet op de komst van een nieuwe nummer 9, niet langer verder willen met Weghorst dan keert hij in principe terug naar Burnley, al zou die club die al weer zeker is van promotie terug naar de Premier League volgens The Telegraph openstaan voor een vertrek van de oud-spits van onder meer Heracles Almelo en AZ. Ook in dat geval blijft hij mogelijk actief op het hoogste niveau in Engeland, waar meerdere clubs inmiddels hun interesse kenbaar zouden hebben gemaakt.