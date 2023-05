Ten Hag op zoek naar versterking: 'Dit seizoen hebben we een tekort aan echte spitsen'

Erik ten Hag heeft in de persconferentie van zaterdag aangegeven deze zomer op zoek te gaan naar een nieuwe spits. Manchester United speelt sinds de winter veel met Burnley-huurling Wout Weghorst, maar daar komt dus verandering in.

In de laatste weken werd Manchester United al veel in verband gebracht met verschillende spitsen. Namen als Harry Kane, Victor Osimhen en Gonçalo Ramos werden al veel genoemd bij de Engelse club. De laatste maanden heeft Weghorst veel gespeeld op die positie en Ten Hag gaf eerder al aan graag met de Nederlander door te willen.

Op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd met Aston Villa van zondag wilde Ten Hag nog wel wat kwijt over het spitsenprobleem. “Ik denk dat iedereen weet dat het geen geheim is dat we dit gehele seizoen een tekort hebben aan echte spitsen”, geeft de oud-trainer van Ajax aan. “Eerst moesten we afscheid nemen van Ronaldo, dan was Anthony Martial vaak niet beschikbaar, dan was Jadon Sancho vaak niet beschikbaar, dan heb je een tekort aan echte aanvallers. We moesten het vaak met minder spelers oplossen. Dus zeker in de aanval hebben we spelers nodig die de selectie versterken.”

Al is Ten Hag nog steeds tevreden over zijn huidige spelers in de spits. “Rashford kan daar ook heel goed spelen, Tony (Martial, red) is een geweldige ‘nummer 9’. We hebben spelers die goed in die rol kunnen spelen, maar we hebben absoluut aanvallende spelers nodig die echt impact hebben en de voorhoede ook echt verbeteren.”