Wilfred Genee begint uitzending met goed nieuws: 'Slap verhaal, zeg het gewoon'

Het voetbalpraatprogramma Veronica Offside krijgt een nieuw seizoen, zo maakte Wilfred Genee maandagavond aan het begin van de uitzending bekend. Het programma kende dit voetbalseizoen zijn vuurdoop.

Het programma van Genee, Wesley Sneijder, Wim Kieft en Andy van der Meijde trok de afgelopen weken doorgaans net onder de 300.000 kijkers. Aanvankelijk was het programma op maandag en vrijdag te zien, maar de vrijdaguitzending werd geschrapt doordat de SBS 6-uitzending van Vandaag Inside - ook met Genee als presentator - op de vrijdag werd verlengd. In het nieuwe seizoen zal Veronica Offside in ieder geval op de maandagen te zien zijn, kondigde Genee aan.