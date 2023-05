Xavi Simons kiest voor nieuwe zaakwaarnemer in aanloop naar transferzomer

Xavi Simons heeft voor een nieuwe zaakwaarnemer gekozen. Darren Dein van DOUBLED neemt de taken over van Rafaela Pimenta, door velen benoemd als de grootste vrouwelijke zaakwaarnemer. De reden voor de overstap is nog niet bekend.

Dit meldt Fabrizio Romano. Paris Saint-Germain kan deze zomer Simons overnemen voor een bedrag van rond de twaalf miljoen euro. Nog niet zo lang geleden liet Pimenta zich nog uit over de clausule van de Oranje-international. “Hij was op een punt gekomen dat hij veel moest spelen, PSV bood hem die kans. Tegelijkertijd wilde ik een situatie creëren waarin Xavi óók profiteert als hij de verwachtingen enorm zou overtreffen. Nu is de vraag niet wat PSV gaat doen, maar wat wij gaan doen, in samenspraak met de club. Dat is een geweldige positie voor Xavi”, zei de zaakwaarneemster in het NRC.

Artikel gaat verder onder video

Dean begeleidt op het moment nog niet hele grote spelers en Simons is dan ook de speler met de grootste markwaarde van alle spelers die begeleid worden door de Engelsman. Dean is de zoon van David Yours, voormalig eigenaar van Arsenal en ambassadeur van de Premier League en van de FA. Yours begon samen te werken met Jerome Anderson, de eigenaar van het bedrijf Sports Entertainment & Media Group. Anderson was de eerste tussenpersoon die buitenlandse spelers naar de Premier League haalde. Onder wie Dennis Bergkamp en Marc Overmars.

Een link met de Premier League is dus al gauw gemaakt, al is daar nog weinig over vermeld. Het is ook nog niet bekend of de switch van zaakwaarnemers te maken heeft met een eventuele overgang naar PSG. PSV wil er in ieder geval alles aan doen om Simons nog een jaar in Nederland te houden.