Xavi Simons verbloost bij vraag over transfer naar Ajax

Ajax heeft afgelopen zomer geen poging gedaan om Xavi Simons in te lijven, zo bevestigt de aanvallender middenvelder annex buitenspeler van PSV dinsdag. Hoewel Simons geboren werd in Amsterdam, was een transfer naar Ajax nimmer dichtbij.

Simons maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar PSV en is in Eindhoven een sensatie. De twintigjarige technicus beleeft met 17 doelpunten en 8 assists in 33 wedstrijden een topseizoen in de Eredivisie en debuteerde deze voetbaljaargang ook in het Nederlands elftal. Ajax polste hem afgelopen zomer echter niet voor een transfer.

Artikel gaat verder onder video

“Ik weet het niet, man”, reageert Simons in het programma Kick ’t Met van Ziggo op de vraag of hij voor Ajax gekozen had als de Amsterdamse club zich afgelopen zomer ook voor hem had gemeld. De creatieveling verbloost zichtbaar wanneer het onderwerp ter sprake komt. “Maar Ajax is niet echt naar mij toe gekomen. Als ze naar me toe waren gekomen en mij een plan hadden geschetst, dan was de keuze misschien anders geweest. Ze hebben zich niet bij me gemeld en ik ben blij dat ik nu voor PSV speel”, aldus Simons.

Simons werd geboren in Nederland, maar groeide op in Spanje. Hij had zodoende voor een interlandloopbaan bij de nationale elftallen van beide landen kunnen kiezen, maar speelde al vroeg voor de Nederlandse vertegenwoordigende jeugdelftallen en opteerde uiteindelijk ook voor het grote Oranje. “Ik koos voor het eerst voor Nederland bij Onder-14. Ik wilde kijken hoe het was om voor Nederland te voetballen met de jongens van bijvoorbeeld Ajax en AZ. Ik had direct een klik, man. Sindsdien heb ik voor Nederland gekozen”, zegt Simons over de keuze voor Oranje.