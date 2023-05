Youtuber reageert op statement FC Groningen en kondigt nieuwe plannen aan: 'Het vindt 100 procent plaats'

Het komt tegenwoordig te vaak voor dat personen met een stadionverbod het tóch voor elkaar weten te krijgen om een voetbaltribune op te komen. Onderzoeksjournalist Darshan Boerema was van plan om dit aanstaande zondag, tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax, op beeld vast te leggen voor zijn Youtubekanaal DARSHAN. Boerema wilde daarmee aantonen dat het voor mensen met een stadionverbod momenteel te makkelijk is om toch gewoon het stadion binnen te dringen.

Boerema wilde samen met een persoon die een stadionverbod heeft undercover plaatsnemen op een van de tribunes in De Euroborg. De clubleiding van Groningen kwam al snel achter de plannen, en meldde vrijdagochtend dat het hier een stokje voor steekt. “FC Groningen stelt alles in het werk om personen met stadionverboden buiten de deur te houden. De club roept de journalist op af te zien van zijn plan omdat het niet bijdraagt aan de oplossing van de problematiek rondom de handhaving van stadionverboden”, bracht de club naar buiten in een statement op de clubkanalen.

“Door het moedwillig naar binnen brengen van deze persoon wordt een ongewenst signaal afgegeven. De mediavertegenwoordiger maakt zich bovendien mogelijk schuldig aan een strafbaar feit, waarvoor hij of zij vervolgd kan worden. Het negeren van een stadionverbod, maar ook de uitlokking daarvan, is strafbaar”, was er nog meer te lezen in het statement. De Trots van het Noorden, die vorige speelronde degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, stelt zich in op het bezoek van Boerema.

Plan op een andere manier voortgezet

De onderzoeksjournalist heeft op zijn beurt ook weer gereageerd op het statement van de Groningse club. Boerema plaatste zo’n twintig minuten na het nieuws een reactie op zijn Instagram Story. “Ik heb nog nooit de publiciteit bereikt vóór dat ik een item publiceerde”, begint hij. “We zetten het plan op een andere manier voort, we gaan het wel vastleggen. Aangezien het 100% procent plaatsvindt”, schreef Boerema.