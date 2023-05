Zien om te geloven: keeper schiet verdediger bijna knock-out en veroorzaakt eigen doelpunt

Een bizar eigen doelpunt in Litouwen: Zalgiris-keeper Tomislav Duka schoot de bal bij een uittrap snoeihard tegen het hoofd van ploeggenoot Stipe Vucur aan. De bal ging daardoor niet zoals gewenst snel naar voren, maar eindigde plots in het eigen doel. In de achtste finale van het bekertoernooi in Litouwen werd de ploeg mede door dit eigen doelpunt kansloos uitgeschakeld door Kauno Zalgiris (3-0). Kolderieke beelden leverde de treffer in elk geval wel op.

Gol contra bizarro na Copa da Lituânia!



O goleiro 🇭🇷Tomislav Duka do Žalgiris Vilnius bate o tiro de meta na cabeça do zagueiro 🇦🇹Stipe Vučur.



Foi o 3º gol da vitória do Žalgiris Kaunas sobre o Žalgiris Vilnius por 3x0.



Resultado eliminou o atual campeão da Copa da Lituânia. pic.twitter.com/P7CQCucwL4 — Futebol Lituano 🇱🇹🇧🇷 (@FutebolLituano) May 24, 2023