Zomeraankoop FC Barcelona gaat helemaal nergens heen en ontkent de geruchten

Jules Koundé heeft op zijn eigen Twitteraccount aangegeven dat hij nooit heeft aangegeven om weg te gaan bij FC Barcelona. Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat de Fransman weg zou willen uit Catalonië, maar dat blijkt niet waar te zijn.

Afgelopen zomer kwam Koundé over van Sevilla om bij FC Barcelona te gaan spelen. De Spaanse journalist Gerard Romero meldde dinsdag dat de verdediger open zou staan voor een vertrek. Ook zouden de Catalanen afscheid van hem willen nemen, meldde Relevo-journalist Toni Juanmartí.

Aan beide geruchten kan nu een einde gemaakt worden. “Om het duidelijk te maken: ik heb nooit gevraagd om weg te gaan, dus ik ga nergens heen”, schreef de Fransman op Twitter. Het zou ook opmerkelijk zijn geweest, want Koundé heeft FC Barcelona tachtig miljoen euro gekost.

FC Barcelona werd dit jaar kampioen van Spanje en Koundé had een grote bijdrage door 27 wedstrijden te spelen voor de Blaugrana. In die wedstrijden trof de verdediger eenmaal doel en werden er drie assists geven. Europees ging het wat minder, want eerst werd FC Barcelona uitgeschakeld in de poulefase van de Champions League en daarna was Manchester United te sterk in de Europa League.